Credit Score अच्छा है? तो Home Loan की Interest Rate कम करवाना अब आपके हाथ में

9 अप्रैल को आरबीआई (Reserve Bank of India) ने होम लोन (Home Loan) ग्राहकों को राहत देते हुए रेपो रेट (Repo Rate) में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। अब नया रेपो रेट 6.25% से घटकर 6% हो गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो अब आपकी EMI (Monthly Installment) कम हो सकती है।

लेकिन इसका पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आपका क्रेडिट स्कोर (Credit Score) अच्छा हो। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि अच्छा क्रेडिट स्कोर क्यों जरूरी है और कैसे इससे लोन पर कम ब्याज मिल सकता है।

क्या होता है क्रेडिट स्कोर और क्यों है ये जरूरी?

Credit Score एक नंबर होता है जो यह बताता है कि आपने पहले लिए गए लोन और क्रेडिट कार्ड की किस तरह से पेमेंट की है। अगर आपका स्कोर 750 या उससे ज्यादा है, तो बैंक आपको कम ब्याज दर (Lower Interest Rate) पर लोन दे सकता है। यह स्कोर जितना अच्छा होगा, बैंक उतना ही कम रिस्क मानते हैं और आपको बेहतर ऑफर मिलते हैं।

लोन की ब्याज दर कैसे तय होती है? (How Interest Rates Are Decided)

बैंक तीन चीजों को देखकर ब्याज दर तय करते हैं:

Repo Rate: RBI वह दर होती है जिस पर वह बैंकों को लोन देता है। अब यह 6% हो गया है।

Spread या Margin: बैंक अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं, जो रेपो रेट के ऊपर होता है।

Credit Score: अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको कम ब्याज मिल सकता है। जैसे कि PNB, जिनका स्कोर 800 से ऊपर है उन्हें 8.15% ब्याज पर लोन देता है।

होम लोन की ब्याज दर कैसे कराएं कम? (Tips to Reduce Home Loan Interest)

अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो बैंक से ब्याज दर कम करने की बात करें। कई बार बैंक पुराने और भरोसेमंद ग्राहकों को रियायत दे देते हैं। अगर मौजूदा बैंक ब्याज कम नहीं कर रहा, तो आप लोन किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो सस्ता ब्याज दे रहा हो। इस प्रक्रिया को Home Loan Balance Transfer कहते हैं।

कुछ बैंक OD फैसिलिटी भी देते हैं, जिससे आप ब्याज बचा सकते हैं। इसमें आप अपने लोन अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा डाल सकते हैं, जिससे ब्याज कम लगता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो आप किसी लोन एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं।

कैसे सुधारें अपना क्रेडिट स्कोर? (How to Improve Credit Score)

इसके लिए समय पर EMI और क्रेडिट कार्ड बिल चुकाएं। हमेशा कोशिश करें कि आप क्रेडिट लिमिट का ज्यादा उपयोग न करें। यहां तक कि आपको बार-बार लोन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। फाइनेंस एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि यूजर को नियमित तौर पर अपनी Credit Report चेक करनी चाहिए और अगर कोई गलती मिलती है तो उसे सुधारें।