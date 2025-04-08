scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसCredit Card का बिल नहीं भर पा रहे? Financial Crisis में Credit Score बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके

Credit Card का बिल नहीं भर पा रहे? Financial Crisis में Credit Score बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके

Credit Score सही रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आर्थिक तंगी के समय क्रेडिट स्कोर को सही रखना काफी मुश्किल हो जाता है। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आर्थिक तंगी की स्थिति में भी आप अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे ठीक रख सकते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 8, 2025 15:54 IST
credit score
हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आ सकता है जब पैसों की तंगी (Financial Crisis) से गुजरना पड़े। कभी नौकरी चली जाती है, कभी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या फिर महंगाई और बच्चों के खर्चे जेब ढीली कर देते हैं। ऐसे वक्त में लोन की EMI और क्रेडिट कार्ड के बिल (Credit Card Bill) भरना  सबसे मुश्किल होता है । अगर ये समय पर नहीं भरे गए, तो आपका क्रेडिट स्कोर (Credit Score) बिगड़ सकता है। 

एक बार ये क्रेडिट स्कोर गिर गया, तो उसे दोबारा सुधारने में काफी वक्त लगता है। लेकिन अगर कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, तो इस मुश्किल वक्त में भी आप अपना क्रेडिट स्कोर बचाकर रख सकते हैं।

मिनिमम पेमेंट जरूर करें

अगर पूरे बिल का पेमेंट नहीं कर सकते, तो क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट जरूर करें। इससे आपका अकाउंट डिफॉल्ट में नहीं जाएगा और क्रेडिट स्कोर पर असर कम पड़ेगा। साथ ही, लेट फीस से भी बचाव होगा।

बार-बार लोन के लिए अप्लाई न करें

पैसों की जरूरत हो सकती है, लेकिन अगर आप बार-बार पर्सनल लोन (Personal Loan) के लिए अलग-अलग बैंकों में अप्लाई करेंगे, तो हर बार आपकी क्रेडिट रिपोर्ट खंगाली जाएगी। इससे क्रेडिट स्कोर नीचे जा सकता है। इसलिए सोच-समझकर एक ही भरोसेमंद जगह पर अप्लाई करें।

बैंक से खुलकर बात करें

अगर वाकई में पैसे की तंगी है और EMI भरना मुश्किल हो रहा है, तो चुप न बैठें। बैंक या NBFC से बात करें । कई बार बैंक कुछ महीनों की राहत या रीपेमेंट में बदलाव कर सकते हैं।

जरूरी खर्चों को प्राथमिकता दें

सैलरी या कोई भी आमदनी मिले तो सबसे पहले जरूरी पेमेंट करें, जैसे कि लोन की EMI या क्रेडिट कार्ड का बिल। गैर-जरूरी खर्चे रोक दें, ताकि फ्यूचर में क्रेडिट स्कोर पर असर न पड़े।

Apr 8, 2025