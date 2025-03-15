Credit Score: समय पर Mobile Bill भरना जरूरी, वरना गिर जाएगा क्रेडिट स्कोर

क्रेडिट स्कोर (Credit Score) यानी आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड। जब भी आप लोन (Loan) या क्रेडिट कार्ड (Credit Card) के लिए अप्लाई करते हैं, तो बैंक सबसे पहले आपका (Credit Score) चेक करता है। लेकिन क्या मोबाइल बिल की पेमेंट देर से करने पर आपका स्कोर गिर सकता है? आइए, इस बारे में पूरी सच्चाई जानते हैं।

Credit Score कैसे बनता है?

आपका (Credit Score) मुख्य रूप से कुछ चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहले लोन की EMI और क्रेडिट कार्ड बिल की पेमेंट समय पर हो रही है या नहीं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट और पुराने लोन का रिकॉर्ड का असर भी इसपर पड़ता है। बता दें कि मोबाइल बिल पेमेंट काइससे कोई सीधा लेना-देना नहीं होता है।

क्या मोबाइल बिल से क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है?

अगर आप समय पर मोबाइल बिल पेमेंट करते हैं, तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर नहीं बढ़ता। लेकिन अगर आप बिल चुकाने में देरी कर देते हैं और वो बकाया लंबे समय तक रहता है, तो यह आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर बुरा असर डाल सकता है।

अगर मोबाइल कंपनी को आपका अधूरा बिल पेमेंट ज्यादा दिन तक नहीं मिलता, तो वे इसे कलेक्शन एजेंसी को भेज सकते हैं। और जब कोई भी बकाया रकम कलेक्शन एजेंसी तक पहुंचती है, तो वह क्रेडिट रिपोर्ट में दर्ज हो जाती है। इससे आपका स्कोर गिर सकता है और फ्यूचर में लोन या क्रेडिट कार्ड लेना मुश्किल हो सकता है।

भविष्य में हो सकता है बदलाव

अभी के नियमों के हिसाब से मोबाइल बिल पेमेंट का क्रेडिट स्कोर पर सीधा असर नहीं पड़ता। लेकिन नए क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल पर काम किया जा रहा है। इसमें यूटिलिटी बिल(Utility Bill) को भी शामिल किया जा सकता है।

अगर यह बदलाव लागू हो गया, तो समय पर मोबाइल बिल पेमेंट करने से भी आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर हो सकता है। इससे उन लोगों को फायदा होगा जिनका कोई पुराना क्रेडिट हिस्ट्री (Credit History) नहीं है, लेकिन वे अपने सारे बिल्स सही समय पर भरते हैं।