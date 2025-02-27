अगर आप क्रेडिट कार्ड बंद करने का सोच रहे हैं तो हम आपको नीचे बताने वाले हैं कि किन तरीकों से क्रेडिट कार्ड को बंद करवाया जा सकता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बंद करवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

कस्टमर केयर को कॉल करें

advertisement

आप Customer Care को कॉल करके क्रेडिट कार्ड बंद करवा सकते हैं। एक बार रिक्वेस्ट देने के बाद बैंक आपके संपर्क में आएगा और बंद करने की प्रोसेस के साथ सभी डिटेल्स साझा करें।

लेटर भेजें

क्रेडिट कार्ड बंद करने के लिए Written Request भी भेजा जा सकता है। इसमें आपको अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल देना होगा और इसे पोस्ट (Ordinary Post) या रजिस्टर्ड डाक (Registered Post) के जरिये से क्रेडिट कार्ड को भेजना होगा। बैंक का पोस्टल एड्रेस बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या ग्राहक सर्विस से मिल जाएगा।

ई-मेल के माध्यम से करें

अगर बैंक यह सुविधा देता है, तो आप ई-मेल (E-mail) के माध्यम से भी क्रेडिट कार्ड बंद करवा सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक की वेबसाइट पर ई-मेल आईडी मिल जाएगी। ई-मेल में क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स आदि देना जरूरी होगा।

ऑनलाइन रिक्वेस्ट करें

कुछ बैंक ग्राहकों को ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड बंद करने की सुविधा देता है। इसके लिए आपको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके फॉर्म भरकर रिक्वेस्ट सबमिट करना होगा। रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद, बैंक का एक प्रतिनिधि कन्फर्मेशन कॉल करेगा और आगे की प्रोसेस के बारे में जानकारी देगा।

क्या Unused क्रेडिट कार्ड बंद करना सही है?

फाइनेंशियल एक्सपर्ट के अनुसार, बिना इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड को बंद करना आपके क्रेडिट स्कोर पर असर डाल सकता है। क्रेडिट स्कोर मुख्य रूप से पांच प्रमुख कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें से दो प्रमुख कारक क्रेडिट हिस्ट्री की अवधि (Credit History Length) और क्रेडिट यूटिलाइजेशन (Credit Utilization Ratio) हैं।

अगर आपके पास कोई 2-3 साल पुराना क्रेडिट कार्ड है, तो उसे बंद करना आपके क्रेडिट स्कोर के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि, यदि आपने क्रेडिट कार्ड को सिर्फ कुछ महीनों के लिए इस्तेमाल किया है, तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कब बंद करें क्रेडिट कार्ड

क्रेडिट कार्ड पर कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल रहा हो।

आपके पास बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड अकाउंट हों।

क्रेडिट कार्ड की Annual Fee बहुत ज्यादा हो।

क्रेडिट कार्ड बंद करने से पहले बैंक की प्रोसेस का सही ढंग से पालन करें। बिना उपयोग किए गए क्रेडिट कार्ड को बंद करने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह आपके क्रेडिट स्कोर पर कैसे असर डालेगा। अगर कोई एनुअल चार्ज ज्यादा है या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल में नहीं है, तो इसे बंद करना एक अच्छा फैसला हो सकता है।

