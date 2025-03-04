scorecardresearch
BT TV
Newsपर्सनल फाइनेंसCredit Card Deactivation: क्रेडिट कार्ड डिएक्टिवेट करने में हो रही है दिक्कत, यहां जानें पूरा प्रोसेस

Credit Card Deactivation: क्रेडिट कार्ड डिएक्टिवेट करने में हो रही है दिक्कत, यहां जानें पूरा प्रोसेस

अगर आपके पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है और आप उसे डिएक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड को कब डिएक्टिवेट करवाना चाहिए और किन तरीकों से कार्ड को डीएक्टिवेट किया जा सकता है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Mar 4, 2025 14:18 IST
Credit Card Data
आजकल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग, बिल पेमेंट और कई अन्य खर्चों पर ऑफर्स, डिस्काउंट और रिवॉर्ड प्वाइंट देता है। लेकिन जब किसी के पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं तो वित्तीय मुश्किलें भी खड़ी हो सकती है। ऐसे में कई बार लोग अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करने का फैसला लेते हैं पर क्रेडिट स्कोर (credit score) खराब होने के डर से नहीं करते हैं। हम आपको बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड को डीएक्टिवेट कैसे करें और कब करें।  

क्यों जरूरी है क्रेडिट कार्ड बंद करना?

बिल पेमेंट में दिक्कतें – ज्यादा क्रेडिट कार्ड होने पर समय पर पेमेंट करना मुश्किल हो सकता है।
एक्स्ट्रा चार्ज – लेट पेमेंट चार्ज और ब्याज दरें वित्तीय बोझ बढ़ा सकती हैं।
जरूरत से ज्यादा खर्च – कई कार्ड होने से अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है।
हिडन चार्ज का बोझ – कई कार्ड कंपनियां रेंट पेमेंट और यूटिलिटी बिल पर अतिरिक्त चार्ज लेती हैं।

क्रेडिट कार्ड डिएक्टिवेट करने के तरीके

बैंक कस्टमर केयर से संपर्क करें

बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें। अपने क्रेडिट कार्ड डिएक्टिवेशन का रिक्वेस्ट करें। अब जरूरी जानकारी (कार्ड नंबर, पहचान विवरण) दें। प्रोसेस पूरा होने के बाद बैंक आपका क्रेडिट कार्ड बंद कर देगा।

बैंक को ईमेल भेजें

बैंक की आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक डिएक्टिवेशन रिक्वेस्ट भेजें। ईमेल में क्रेडिट कार्ड नंबर और अपनी डिटेल्स शामिल करें। बैंक आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा।

ऑनलाइन अप्लाई करें

बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। क्रेडिट कार्ड डिएक्टिवेशन फॉर्म भरें। फॉर्म जमा करने के बाद बैंक कार्ड बंद कर देगा।

क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले चार्ज

ज्वाइनिंग फीस – केवल एक बार देनी होती है।

एनुअल चार्ज – हर साल देना पड़ता है।

हिडन चार्ज – कई बैंकों में लेट फीस, रेंट पेमेंट चार्ज, प्रोसेसिंग फीस जैसी छिपी हुई फीस होती है।

अगर आपके पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड हैं और आप कर्ज के जाल से बचना चाहते हैं, तो बेकार क्रेडिट कार्ड बंद करना ही सही फैसला होगा। आप कस्टमर केयर, ईमेल या बैंक की वेबसाइट के माध्यम से आसानी से क्रेडिट कार्ड डिएक्टिवेट कर सकते हैं।
 

