Coinbase के ग्राहकों की बढ़ी टेंशन! 5 दिन से नहीं निकाल पा रहे पैसे, कंपनी ने बताई वजह

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Coinbase के भारतीय ग्राहकों को अपने पैसे निकालने में परेशानी हो रही है। कंपनी ने भारतीय रुपये (INR) में निकासी की सुविधा अस्थायी रूप से बंद कर दी है। इसकी वजह बैंकिंग पार्टनर के सिस्टम में आई तकनीकी खराबी बताई गई है। कई यूजर्स का दावा है कि वे पांच दिनों से ज्यादा समय से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि सुविधा कब तक बहाल होगी।

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Coinbase ने बताया क्यों रुकी निकासी

Coinbase India ने 14 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि उसके बैंकिंग पार्टनर के यहां तकनीकी समस्या चल रही है। इस वजह से INR निकासी अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है।

कंपनी के मुताबिक, इस खराबी का असर सिर्फ Coinbase पर नहीं, बल्कि बैंक के दूसरे ग्राहकों के पेमेंट पर भी पड़ रहा है।

Coinbase ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि उनका पैसा सुरक्षित है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि UPI सहित रुपये जमा करने और बैंक अकाउंट लिंक करने की सुविधाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं।

पांच दिनों से परेशान हैं यूजर्स

सोशल मीडिया पर कई Coinbase यूजर्स ने शिकायत की है कि वे पांच दिनों से ज्यादा समय से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ ग्राहकों ने कंपनी से दूसरे बैंकिंग विकल्प तलाशने की मांग भी की है, ताकि भविष्य में ऐसी परेशानी लंबे समय तक न रहे।

Coinbase का कहना है कि वह बैंक के साथ लगातार काम कर रही है और निकासी सेवा जल्द बहाल करने की कोशिश जारी है।

Unocoin और ZebPay पर भी असर

बैंकिंग से जुड़ी परेशानी सिर्फ Coinbase तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Unocoin ने 9 नवंबर को सभी डिपॉजिट और निकासी सेवाएं रोक दी थीं। कंपनी ने सेवाएं दोबारा शुरू होने की कोई तारीख नहीं बताई।

वहीं, ZebPay ने 11 नवंबर को बताया कि उसके बैंकिंग पार्टनर की तकनीकी समस्या के कारण INR निकासी में देरी हो रही है। हालांकि, ZebPay पर रुपये निकालने की सुविधा चालू है।

ZebPay ने क्रिप्टो निकासी अस्थायी रूप से रोक रखी है और इसे 17 नवंबर से दोबारा शुरू करने का लक्ष्य रखा है। BSC और TRX नेटवर्क पर निकासी शुरू होने में एक अतिरिक्त दिन लग सकता है।

जून में Coinbase ने बढ़ाई थीं भारत में सेवाएं

Coinbase ने जून 2026 में भारत में सीधे रुपये जमा करने और निकालने की सुविधा शुरू की थी। कंपनी ने IMPS के जरिए बैंक अकाउंट से सीधे पैसे ट्रांसफर करने की व्यवस्था की थी।

इसके साथ ही स्पॉट और परपेचुअल फ्यूचर्स ट्रेडिंग सेवाएं भी शुरू की गई थीं। Coinbase ने भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU-IND) में रजिस्ट्रेशन भी कराया था।

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क्रिप्टो निवेशकों के लिए क्या है चिंता?

भारत में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स लगता है। इसके अलावा लागू लेनदेन पर 1% TDS का प्रावधान है।

जून में RBI के डिप्टी गवर्नरों ने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से जुड़े जोखिमों को लेकर वित्तीय संस्थानों को आगाह किया था।

ताजा घटनाक्रम दिखाता है कि क्रिप्टो निवेशकों के लिए डिजिटल एसेट्स को रुपये में बदलने के दौरान बैंकिंग सेवाओं का सुचारू रूप से काम करना कितना जरूरी है।