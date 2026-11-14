भारत के एक्सपोर्ट ने बनाया नया रिकॉर्ड! अक्टूबर में 89.99 अरब डॉलर पहुंचा निर्यात, दुनिया में बढ़ी मांग

भारत के विदेशी कारोबार के लिए अक्टूबर 2026 का महीना शानदार रहा है। देश का वस्तु निर्यात (Merchandise Exports) सालाना आधार पर 45.06 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड 49.47 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं, वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर कुल निर्यात 89.99 अरब डॉलर रहा, जो अब तक का सबसे ऊंचा मासिक स्तर है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न-आभूषण और इंजीनियरिंग सामान की बढ़ती मांग से निर्यात को मजबूती मिली है।

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अक्टूबर में 45% बढ़ा भारत का निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में भारत का वस्तु निर्यात 49.47 अरब डॉलर रहा। पिछले साल इसी महीने यह 34.11 अरब डॉलर था।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि यह अब तक का सबसे बड़ा मासिक वस्तु निर्यात है। साथ ही पिछले पांच वर्षों में सालाना आधार पर किसी महीने में दर्ज हुई सबसे तेज 45.06 फीसदी की बढ़ोतरी भी है।

आयात बढ़ा, लेकिन व्यापार घाटा घटा

अक्टूबर में भारत का वस्तु आयात बढ़कर 89.35 अरब डॉलर हो गया, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 76.69 अरब डॉलर था।

हालांकि, वस्तुओं का व्यापार घाटा पिछले साल के 42.58 अरब डॉलर से घटकर 39.88 अरब डॉलर रह गया। व्यापार घाटा वह अंतर होता है, जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से ज्यादा होता है।

सोने के आयात में बड़ी गिरावट

अक्टूबर में सोने के आयात में भी बड़ी कमी देखने को मिली। सोने का आयात अक्टूबर 2025 के 14.72 अरब डॉलर से घटकर अक्टूबर 2026 में 5.51 अरब डॉलर रह गया।

वहीं, पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रत्न-आभूषण, केमिकल और इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई।

सेवाओं के निर्यात ने भी पकड़ी रफ्तार

अक्टूबर में सेवाओं का निर्यात बढ़कर अनुमानित 40.51 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल यह 35.17 अरब डॉलर था।

सेवाओं का आयात भी 17.73 अरब डॉलर से बढ़कर 20.72 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर कुल व्यापार घाटा 20.09 अरब डॉलर रहा।

43 देशों में बढ़ी भारतीय सामानों की मांग

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के मुताबिक, भारत के शीर्ष 50 निर्यात बाजारों में से 43 देशों में भारतीय सामानों का निर्यात बढ़ा है।

इससे पता चलता है कि भारतीय उत्पादों की मांग कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत हुई है।

सात महीनों में कितना हुआ निर्यात?

वित्त वर्ष 2026-27 के अप्रैल से अक्टूबर के बीच वस्तु निर्यात 21.96 फीसदी बढ़कर 309.06 अरब डॉलर रहा।

वहीं, वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात 16.66 फीसदी बढ़कर अनुमानित 568.84 अरब डॉलर पहुंच गया। इस दौरान कुल आयात भी 16 फीसदी बढ़कर 662.19 अरब डॉलर रहने का अनुमान है।

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अक्टूबर के रिकॉर्ड आंकड़े भारतीय निर्यात के लिए सकारात्मक संकेत हैं। हालांकि, आने वाले महीनों में यह रफ्तार वैश्विक मांग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।