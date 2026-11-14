8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी बंपर बढ़ोतरी? इन 3 फैक्टर्स से समझें पूरा हिसाब

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की रिपोर्ट का इंतजार है। आयोग का गठन हुए एक साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट पेश करने की तारीख सामने नहीं आई है। इस बीच कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर कई तरह की मांगें की जा रही हैं। खास बात यह है कि तीन बड़े फैक्टर कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

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8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी?

सरकार ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया है। इनमें से करीब 12 महीने बीत चुके हैं। फिलहाल आयोग की टीम अलग-अलग जगहों पर जाकर कर्मचारियों और पेंशनर्स से मुलाकात कर रही है और उनकी मांगों को समझ रही है।

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आयोग की रिपोर्ट आने में और समय लग सकता है। हालांकि, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे केंद्रीय कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसके बाद सरकार तय करेगी कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी।

फिटमेंट फैक्टर से कितनी बढ़ेगी बेसिक सैलरी?

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम मुद्दों में से एक है। कर्मचारी संगठन इसे 3 गुना करने की मांग कर रहे हैं।

अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर 3 गुना करती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो 3 गुना फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर यह बढ़कर 54,000 रुपये हो जाएगी।

हालांकि, अभी यह केवल कर्मचारियों की मांग है। सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।

HRA में कितनी बढ़ोतरी की मांग?

कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। शहरों की अलग-अलग श्रेणियों के हिसाब से प्रस्तावित दरें इस प्रकार हैं।

अगर इन मांगों को स्वीकार किया जाता है, तो कर्मचारियों को मिलने वाले मकान किराया भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है।

DA मर्जर से भी बढ़ सकती है सैलरी

केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते यानी DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की भी मांग कर रहे हैं।

कर्मचारियों का मानना है कि अगर महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में शामिल किया जाता है, तो उनकी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।

दिए गए विवरण के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग के लागू होने के समय भी महंगाई भत्ते का मर्जर किया गया था।

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क्या तीनों मांगें होंगी पूरी?

अगर 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर, HRA और DA मर्जर से जुड़ी मांगें स्वीकार होती हैं, तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

हालांकि, अभी तक सरकार ने इनमें से किसी भी मांग को मंजूरी नहीं दी है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को अंतिम फैसले के लिए आयोग की रिपोर्ट और सरकार की घोषणा का इंतजार करना होगा।