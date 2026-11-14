Ola-Uber को मिलेगी नई टक्कर? Green SM की 6 राज्यों में विस्तार की तैयारी, ₹8 प्रति KM किराए पर दी सफाई

भारत में इलेक्ट्रिक कैब सेवाओं का दायरा बढ़ने वाला है। इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनी Green SM ने देश के छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अपनी सेवाओं का विस्तार करने की योजना बनाई है। कंपनी फिलहाल दिल्ली-NCR में सेवाएं दे रही है और अब दूसरे बाजारों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती है। इस विस्तार से हजारों स्थानीय ड्राइवरों के लिए कमाई के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

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6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विस्तार की तैयारी

Green SM अपनी इलेक्ट्रिक कैब सेवाओं को दिल्ली-NCR से आगे बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। कंपनी का उद्देश्य देश के अलग-अलग शहरों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नेटवर्क तैयार करना है।

इस विस्तार के जरिए कंपनी पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ यात्रियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी का विकल्प उपलब्ध कराना चाहती है।

हालांकि, कंपनी ने अभी उन छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नाम या सेवाएं शुरू करने की तारीखों की जानकारी नहीं दी है।

₹8 प्रति किलोमीटर किराए की खबरों पर सफाई

विस्तार की घोषणा के साथ Green SM ने किराए को लेकर चल रही खबरों पर भी सफाई दी है। कंपनी ने उन दावों को गलत और निराधार बताया है, जिनमें कहा जा रहा था कि उसकी कैब का किराया ₹8 प्रति किलोमीटर है।

Green SM के मुताबिक, वह जिन बाजारों में सेवाएं देती है, वहां लागू परिवहन नियमों और सरकार द्वारा निर्धारित किराए से जुड़े प्रावधानों का पालन करती है।

कंपनी ने बताया कि यात्रियों को बुकिंग कन्फर्म करने से पहले ऐप पर हर यात्रा का किराया दिखाया जाता है।

हजारों ड्राइवरों के लिए कमाई का मौका

Green SM के विस्तार से हजारों स्थानीय ड्राइवरों के लिए कमाई के अवसर पैदा हो सकते हैं। कंपनी मौजूदा टैक्सी ड्राइवरों को भी अपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नेटवर्क से जोड़ने की योजना बना रही है।

Green SM का कहना है कि वह ड्राइवर पार्टनर्स को प्रतिस्पर्धी कमाई के अवसर, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और कल्याण संबंधी सहायता उपलब्ध कराने पर ध्यान देगी।

पांच महीने में 15 लाख से ज्यादा राइड्स

Green SM ने जून 2026 में दिल्ली-NCR में अपनी सेवाएं शुरू की थीं। उस समय कंपनी ने अपने बेड़े में हजारों VinFast Limo Green इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल की थीं।

कंपनी के मुताबिक, भारत में परिचालन शुरू करने के पहले पांच महीनों में उसने 15 लाख से ज्यादा राइड्स पूरी की हैं।

एयरपोर्ट कनेक्टिविटी पर भी फोकस

Green SM एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए निर्धारित पिकअप क्षेत्रों का विस्तार करने की दिशा में भी काम कर रही है।

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कंपनी का लक्ष्य यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना और भारतीय शहरों में इलेक्ट्रिक परिवहन को बढ़ावा देना है। इस विस्तार से इलेक्ट्रिक कैब सेवाओं की पहुंच बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और कमाई के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।