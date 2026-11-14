Vivo X500 Series: लॉन्च से पहले कीमतों ने चौंकाया! सबसे महंगे मॉडल की बॉक्स MRP ₹2 लाख के पार
Vivo की नई X500 सीरीज भारत में 26 नवंबर को लॉन्च होने की उम्मीद है। इससे पहले तीन स्मार्टफोन की कथित बॉक्स कीमतें ऑनलाइन लीक हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सीरीज के सबसे महंगे मॉडल की MRP ₹2 लाख के पार जा सकती है। हालांकि, ग्राहकों को वास्तव में कितनी कीमत चुकानी होगी? जानिए तीनों मॉडल की लीक कीमतें और जरूरी जानकारी।
In Short
- Vivo X500 सीरीज के 26 नवंबर को भारत में लॉन्च होने की उम्मीद, तीन मॉडल की कीमतें लीक।
- Vivo X500 Pro Max की कथित बॉक्स MRP ₹2,14,999, जबकि बेस मॉडल की ₹1,69,999।
- लीक हुई कीमतें आधिकारिक नहीं, वास्तविक बिक्री कीमत बॉक्स MRP से कम हो सकती है।
स्मार्टफोन कंपनी Vivo भारत में अपनी नई फ्लैगशिप X500 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के ये प्रीमियम स्मार्टफोन 26 नवंबर को भारतीय बाजार में पेश किए जाने की उम्मीद है। लॉन्च से पहले ही इनकी संभावित कीमतों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। एक नई लीक के मुताबिक, Vivo X500 सीरीज के सबसे महंगे मॉडल की बॉक्स कीमत ₹2 लाख के पार जा सकती है। हालांकि, ये कीमतें अभी आधिकारिक नहीं हैं।
लॉन्च से पहले सामने आई तीनों मॉडल की कीमत
स्मार्टफोन टिप्स्टर संजू चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Vivo X500 सीरीज के तीन मॉडल की कथित बॉक्स एमआरपी साझा की है।
लीक के मुताबिक, कंपनी इस सीरीज में Vivo X500, Vivo X500 Pro और Vivo X500 Pro Max पेश कर सकती है। तीनों मॉडल के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमतें सामने आई हैं।
|स्मार्टफोन
|लीक हुई बॉक्स MRP
|Vivo X500 (12GB + 256GB)
|₹1,69,999
|Vivo X500 Pro (12GB + 256GB)
|₹1,99,999
|Vivo X500 Pro Max (12GB + 256GB)
|₹2,14,999
इन आंकड़ों के मुताबिक, X500 Pro Max सीरीज का सबसे महंगा स्मार्टफोन हो सकता है। वहीं, बेस मॉडल X500 की बॉक्स एमआरपी भी करीब ₹1.70 लाख बताई जा रही है।
क्या ग्राहकों को इतनी ही कीमत चुकानी होगी?
यहां सबसे जरूरी बात समझना है कि बॉक्स MRP और वास्तविक बिक्री कीमत अलग-अलग हो सकती हैं।
टिप्स्टर ने भी स्पष्ट किया है कि स्मार्टफोन के बॉक्स पर लिखी अधिकतम खुदरा कीमत आमतौर पर उसकी वास्तविक बिक्री कीमत से ज्यादा होती है।
इसलिए यह जरूरी नहीं कि ग्राहकों को Vivo X500 Pro Max खरीदने के लिए ₹2,14,999 ही चुकाने पड़ें। लॉन्च ऑफर्स, बैंक डिस्काउंट और अन्य छूट के कारण कीमत कम हो सकती है।
Vivo X300 Ultra से भी जुड़ा दिलचस्प खुलासा
लीक में दावा किया गया है कि Vivo X500 Pro की बॉक्स एमआरपी कंपनी के X300 Ultra मॉडल के बराबर है।
इससे संकेत मिलता है कि Vivo अपनी नई X500 सीरीज को अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में पेश करने की तैयारी कर रही है।
26 नवंबर को हो सकता है बड़ा खुलासा
रिपोर्ट के मुताबिक, Vivo X500 सीरीज भारत में 26 नवंबर को लॉन्च हो सकती है। हालांकि, कंपनी की ओर से अभी इन कथित कीमतों की पुष्टि नहीं हुई है।
फिलहाल दूसरे स्टोरेज वेरिएंट, लॉन्च ऑफर्स और वास्तविक बिक्री कीमत की जानकारी भी सामने नहीं आई है। ऐसे में ग्राहकों को अंतिम कीमत जानने के लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।