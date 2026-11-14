Google ने पेश किया कमाल का AI चश्मा! सामने की चीजों को पहचानकर देगा जवाब, Meta की बढ़ेगी टेंशन

टेक कंपनी Google ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस अपने पहले स्मार्ट ग्लासेस की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने 12 नवंबर को Gemini AI वाले इन ग्लासेस के लिए प्री-ऑर्डर खोले हैं। इनकी शुरुआती कीमत 395 डॉलर यानी करीब 35,000 रुपये है। Google का मुकाबला सीधे Meta के Ray-Ban स्मार्ट ग्लासेस से होगा। हालांकि, कंपनी इस बार सिर्फ AI फीचर्स ही नहीं, बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी अपनी सबसे बड़ी खासियत बता रही है।

advertisement

कब शुरू होगी बिक्री और कितनी है कीमत?

Google के मुताबिक, इन स्मार्ट ग्लासेस की बिक्री 10 दिसंबर से अमेरिका और दक्षिण कोरिया में शुरू होगी। इन्हें Samsung के साथ मिलकर तैयार किया गया है।

ग्लासेस कुल 9 स्टाइल में उपलब्ध होंगे। Warby Parker के तीन मॉडल 395 डॉलर से शुरू होंगे, जबकि Gentle Monster के छह मॉडल की शुरुआती कीमत 449 डॉलर होगी।

ये स्मार्ट ग्लासेस Android के साथ iPhone पर भी काम करेंगे।

कैमरे से लेकर बैटरी तक क्या मिलेगा?

Google के AI ग्लासेस में 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इनमें ऐसे स्पीकर हैं, जो कानों को ढके बिना आवाज सुनाते हैं।

ग्लासेस का वजन करीब 41 ग्राम है और कंपनी के मुताबिक, एक बार चार्ज करने पर 9 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिल सकती है। हालांकि, इनके लेंस में कोई डिस्प्ले नहीं दिया गया है।

यूजर्स 'Hey Gemini' बोलकर सामने दिख रही चीजों के बारे में सवाल पूछ सकेंगे। इसके अलावा Google Maps से रास्ता जानने, म्यूजिक सुनने और 70 से ज्यादा भाषाओं में बातचीत का लाइव अनुवाद करने जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।

प्राइवेसी के लिए Google ने क्या किया खास?

Google का दावा है कि Gemini कैमरे से मिली तस्वीरों को प्रोसेस करने से पहले आसपास मौजूद लोगों के चेहरों को छिपा देगा।

कंपनी के मुताबिक, Gemini द्वारा प्रोसेस किए गए कैमरा विजुअल्स का इस्तेमाल AI मॉडल की ट्रेनिंग या विज्ञापन दिखाने के लिए नहीं होगा और इन्हें Gemini History में भी सेव नहीं किया जाएगा।

रिकॉर्डिंग के दौरान ग्लासेस में एक लाइट जलेगी। Google का कहना है कि इस लाइट को ढकने पर रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। यूजर्स ऐप्स की कैमरा और माइक्रोफोन तक पहुंच भी बंद कर सकेंगे।

Meta को कितनी बड़ी चुनौती?

मार्केट रिसर्च कंपनी Omdia के मुताबिक, 2026 की पहली छमाही में दुनियाभर में भेजे गए AI ग्लासेस में Meta की हिस्सेदारी 81.3 फीसदी थी।

ऐसे में Google के लिए मुकाबला आसान नहीं होगा। कंपनी प्राइवेसी फीचर्स के जरिए ग्राहकों का भरोसा जीतना चाहती है।

हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि Gemini के विजुअल एनालिसिस के दौरान रिकॉर्डिंग लाइट जलेगी या नहीं और चेहरे छिपाने की सुविधा सेव की गई तस्वीरों पर भी लागू होगी या नहीं। ऐसे में इन सुरक्षा उपायों की वास्तविक प्रभावशीलता पर नजर रहेगी।