Microsoft Outage: 70 देशों में काम ठप! साइबर अटैक या तकनीकी खराबी? वजह आई सामने

दुनियाभर में Microsoft की सेवाओं में आई बड़ी तकनीकी खराबी अब दूर हो गई है। कंपनी ने शनिवार सुबह पुष्टि की कि Outlook, Teams और Copilot समेत प्रभावित सेवाएं पूरी तरह बहाल कर दी गई हैं। इस आउटेज का असर 70 से ज्यादा देशों में देखने को मिला। सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों, अदालतों और कारोबारियों का काम प्रभावित हुआ। Microsoft ने परेशानी के लिए माफी मांगते हुए बताया कि आखिर इतनी बड़ी तकनीकी समस्या कैसे पैदा हुई।

advertisement

70 से ज्यादा देशों में पड़ा असर

Microsoft की सेवाओं में गुरुवार से दिक्कतें आनी शुरू हुई थीं। शुक्रवार तक समस्या दुनिया के कई हिस्सों में फैल गई।

इससे जापान सरकार, फिलीपींस के सुप्रीम कोर्ट और ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी तक का काम प्रभावित हुआ। ब्रिटेन में स्वास्थ्य सेवाओं, स्कूलों और पुलिस विभागों को परेशानी हुई।

कनाडा में रेलवे यात्रियों को ईमेल अपडेट मिलने में दिक्कत आई, जबकि अस्पतालों की ईमेल सेवाएं भी प्रभावित हुईं। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का काम भी बाधित हुआ।

भारत में भी शुक्रवार को कई लोगों को Microsoft की सेवाएं इस्तेमाल करने में परेशानी हुई।

आखिर क्यों ठप हुईं Microsoft की सेवाएं?

Microsoft के मुताबिक, तकनीकी खराबी की वजह नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के दौरान हुई समस्या थी।

कंपनी ने स्पष्ट किया कि आउटेज किसी साइबर हमले या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के कारण नहीं हुआ था। समस्या सामने आने के बाद इंजीनियरों ने सेवाएं बहाल करने का काम शुरू किया। शुक्रवार को अलग-अलग क्षेत्रों में धीरे-धीरे सुधार दिखाई देने लगा।

कंपनी ने बताया कि सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से बहाल किया गया, ताकि सिस्टम दोबारा शुरू होने के बाद स्थिर बना रहे।

कारोबार से लेकर आम लोगों तक परेशानी

इस आउटेज ने बड़े संस्थानों के साथ छोटे कारोबारियों को भी प्रभावित किया।

दक्षिण अफ्रीका के एक वाइन कारोबारी ने बताया कि ईमेल सेवाएं बंद होने से उनका कारोबार लगभग ठप हो गया और निर्यात से जुड़ा काम रुक गया। वहीं, ब्रिटेन में एक महिला के घर खरीदने की प्रक्रिया में भी देरी हुई, क्योंकि संबंधित एजेंसियों से संपर्क नहीं हो पा रहा था।

Microsoft ने मांगी माफी

Microsoft ने ग्राहकों और कारोबारी साझेदारों से माफी मांगी है। कंपनी का कहना है कि तकनीकी समस्या का समाधान कर लिया गया है और सेवाएं अब सामान्य रूप से काम कर रही हैं।

कंपनी पूरी जांच के बाद विस्तृत रिपोर्ट भी जारी करेगी।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, यह घटना दिखाती है कि दुनियाभर की जरूरी सेवाएं कुछ बड़ी टेक कंपनियों के सिस्टम पर कितनी निर्भर हैं। उन्होंने संस्थानों को ऐसी परिस्थितियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखने की सलाह दी है।