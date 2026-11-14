Yamaha R2 के सामने कितनी दमदार है Apache RR 310? एक देती है ज्यादा पावर तो दूसरी में बेहतर माइलेज!

भारतीय बाजार में स्पोर्ट्स बाइक खरीदने वाले ग्राहकों के लिए TVS Apache RR 310 और Yamaha R2 के बीच तुलना दिलचस्प हो सकती है। दोनों बाइक्स की कीमत, इंजन क्षमता, पावर और माइलेज में बड़ा अंतर बताया गया है। उपलब्ध तुलना के मुताबिक, Apache RR 310 ज्यादा पावरफुल है, जबकि Yamaha R2 कीमत और माइलेज के मामले में आगे दिखाई देती है। आइए जानते हैं दोनों बाइक्स में क्या अंतर है और किसे खरीदना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।

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कीमत में किस बाइक का फायदा?

TVS Apache RR 310 की एक्स-शोरूम कीमत ₹2,66,179 है। वहीं, Yamaha R2 की कीमत ₹2,31,496 बताई गई है।

इस हिसाब से Yamaha R2 करीब ₹34,683 सस्ती है। हालांकि, वास्तविक ऑन-रोड कीमत शहर, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के आधार पर अलग हो सकती है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, Apache RR 310 के पांच वेरिएंट और पांच कलर विकल्प हैं, जबकि Yamaha R2 के तीन वेरिएंट और पांच कलर विकल्प बताए गए हैं।

इंजन और पावर में कौन आगे?

इंजन क्षमता के मामले में TVS Apache RR 310 आगे है। इसमें 312.2 cc का इंजन मिलता है, जो 9,800 RPM पर 37.54 bhp की पावर जनरेट करता है।

वहीं, Yamaha R2 के लिए 204cc इंजन और 10,000 RPM पर 26.5 bhp की पावर का आंकड़ा दिया गया है।

यानी उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, Apache RR 310 लगभग 11.04 bhp ज्यादा पावर देती है। यह अंतर उन राइडर्स के लिए अहम हो सकता है, जो इंजन परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देते हैं।

हालांकि, सिर्फ अधिक पावर होने से किसी बाइक की वास्तविक एक्सेलरेशन या टॉप स्पीड तय नहीं होती। इसके लिए वजन, गियरिंग और रोड टेस्ट के नतीजे भी महत्वपूर्ण होते हैं।

माइलेज में कौन मारेगा बाजी?

माइलेज के मामले में Yamaha R2 को बढ़त मिलती दिखाई देती है। उपलब्ध तुलना में Apache RR 310 का माइलेज 32 किलोमीटर प्रति लीटर और Yamaha R2 का 39 किलोमीटर प्रति लीटर बताया गया है।

यानी Yamaha R2 का माइलेज लगभग 7 किलोमीटर प्रति लीटर ज्यादा है।

अगर कोई व्यक्ति रोजाना लंबी दूरी तय करता है, तो अधिक माइलेज वाली बाइक का पेट्रोल खर्च कम हो सकता है। हालांकि, वास्तविक माइलेज ट्रैफिक, राइडिंग स्टाइल और सड़क की स्थिति पर निर्भर करेगा।

Apache RR 310 और Yamaha R2 की तुलना

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किस बाइक को खरीदना बेहतर रहेगा?

दिए गए आंकड़ों के आधार पर देखें तो TVS Apache RR 310 उन ग्राहकों को ज्यादा आकर्षित कर सकती है, जो बड़ी इंजन क्षमता और अधिक पावर चाहते हैं।

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वहीं, Yamaha R2 की बताई गई कीमत कम है और माइलेज ज्यादा है। इसलिए किफायती खरीद और कम ईंधन खर्च को प्राथमिकता देने वालों के लिए इसके आंकड़े आकर्षक हैं।

लेकिन खरीदारी का फैसला करने से पहले दोनों बाइक्स की वास्तविक उपलब्धता, आधिकारिक कीमत, फीचर्स और टेस्ट राइड की जानकारी जांचना जरूरी है।