Tata Nexon का बदलने वाला है पूरा लुक! 2027 में आएगी नई जनरेशन

भारतीय बाजार में लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV Tata Nexon जल्द ही नए अवतार में नजर आ सकती है। टाटा मोटर्स अपनी इस कार की नई जनरेशन पर काम कर रही है, जिसे 2027 में पेश किए जाने की उम्मीद है। कंपनी के अंदर इस प्रोजेक्ट को 'गरुड़' (Garud) कोडनेम दिया गया है। महाराष्ट्र में टेस्टिंग के दौरान नई Nexon की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनसे इसके डिजाइन, इंटीरियर और फीचर्स में बड़े बदलाव के संकेत मिले हैं। आइए जानते हैं नई Nexon में क्या कुछ खास हो सकता है।

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नई Nexon के डिजाइन में क्या बदलेगा?

टेस्टिंग के दौरान दिखाई दी नई Tata Nexon पूरी तरह ढकी हुई थी, लेकिन इसके डिजाइन में कई बदलाव नजर आए हैं। मौजूदा मॉडल के मुकाबले नई SUV का फ्रंट ज्यादा ऊंचा और बॉडी पहले से अधिक चौकोर हो सकती है।

इसकी छत भी ज्यादा सपाट दिखाई दे रही है। इससे पीछे बैठने वाले यात्रियों को सिर के लिए ज्यादा जगह और सामान रखने के लिए बेहतर बूट स्पेस मिल सकता है।

कार में नए डिजाइन के अलॉय व्हील, बदली हुई फ्रंट ग्रिल, नई हेडलाइट्स और रियर बंपर मिलने की उम्मीद है। टेस्टिंग मॉडल में 17 इंच के व्हील दिखाई दिए हैं, जबकि टॉप वेरिएंट में 18 इंच के व्हील मिल सकते हैं।

केबिन में बड़ी स्क्रीन और पैनोरमिक सनरूफ

नई जनरेशन Nexon का इंटीरियर भी पहले से ज्यादा आधुनिक होने की उम्मीद है। सामने आई तस्वीरों के मुताबिक, इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पतला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है।

कार में रोशनी वाले Tata लोगो के साथ टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील जारी रहने की संभावना है।

फीचर्स की बात करें तो नई Nexon में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, एंबिएंट लाइटिंग, एयर प्यूरीफायर और इनबिल्ट डैशकैम जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं।

सेफ्टी में मिल सकते हैं बड़े अपग्रेड

नई Tata Nexon में सुरक्षा के लिए कई आधुनिक फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है। इनमें छह एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक शामिल हो सकते हैं।

सबसे बड़ा अपग्रेड लेवल-2 ADAS हो सकता है, जिसमें ड्राइविंग के दौरान मदद करने वाली कई आधुनिक सुरक्षा तकनीकें मिलती हैं।

हालांकि, इन फीचर्स की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

नए प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी Nexon

नई Nexon में सबसे बड़ा बदलाव इसके प्लेटफॉर्म में देखने को मिल सकता है। मौजूदा मॉडल पुराने X1 प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जबकि नई जनरेशन को टाटा के मॉड्यूलर Atlas प्लेटफॉर्म पर तैयार किए जाने की उम्मीद है।

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यह प्लेटफॉर्म पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन को सपोर्ट करने के लिए विकसित किया गया है।

कंपनी नई Nexon EV पर भी काम कर रही है, जिसका बाहरी डिजाइन पेट्रोल और डीजल मॉडल से काफी मिलता-जुलता हो सकता है।

इंजन और गियरबॉक्स में क्या होगा नया?

नई Nexon में मौजूदा 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद है, जो 120 BHP की पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है।

इसके साथ मैनुअल, AMT और 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प मिल सकते हैं। कंपनी CNG वेरिएंट भी जारी रख सकती है। वहीं, मौजूदा 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन की जगह नया Kryojet डीजल इंजन दिया जा सकता है, जो Tata Sierra में भी उपलब्ध है।

डीजल मॉडल में 6-स्पीड मैनुअल और टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की संभावना है।

ध्यान दें: नई Tata Nexon की लॉन्च डेट, कीमत और फीचर्स की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। फिलहाल ये जानकारियां टेस्टिंग तस्वीरों और रिपोर्ट में सामने आए संभावित बदलावों पर आधारित हैं।