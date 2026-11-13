भारत का एक्सपोर्ट तोड़ेगा रिकॉर्ड? $1 ट्रिलियन के लक्ष्य पर पीयूष गोयल का बयान

भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और दुनिया के बड़े देशों के साथ उसका कारोबार भी लगातार बढ़ रहा है। सरकार का फोकस एक्सपोर्ट बढ़ाने, विदेशी निवेश लाने और नए ट्रेड एग्रीमेंट करने पर है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बिजनेस टुडे टीवी से खास बातचीत में भारत की आर्थिक तरक्की और आने वाले सालों के बड़े लक्ष्यों पर बात की। आइए जानते हैं कि उन्होंने एक्सपोर्ट, निवेश और ट्रेड डील को लेकर क्या कहा।

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पहली बार $1 ट्रिलियन के पार जा सकता है एक्सपोर्ट

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस साल भारत का कुल एक्सपोर्ट 1 ट्रिलियन डॉलर यानी 1 लाख करोड़ डॉलर के पार जाने की उम्मीद है। पिछले साल यह आंकड़ा 863 बिलियन डॉलर था। इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट में 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। गोयल के मुताबिक, इतनी तेज ग्रोथ ऐतिहासिक होगी। उन्होंने कहा कि भारत का इंटरनेशनल ट्रेड तेजी से बढ़ रहा है।

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था

पीयूष गोयल ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने इसे 'भारत का समय' बताया। उनके मुताबिक, इस तरक्की में युवाओं, कारोबारियों, स्टार्टअप्स, दुकानदारों, किसानों और मछुआरों का बड़ा योगदान है। इन्हीं लोगों की मेहनत से भारत दुनिया का भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर बन रहा है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस

गोयल ने बताया कि सरकार हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने पर जोर दे रही है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश लाने के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। इससे सामान और सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है, जिसका असर कंपनियों की बिक्री और कमाई पर भी दिख रहा है।

देशी और विदेशी कंपनियां बढ़ा रहीं निवेश

पीयूष गोयल के मुताबिक, भारत की आर्थिक संभावनाओं को देखते हुए देशी और विदेशी कंपनियां बड़े निवेश की योजनाएं बना रही हैं। लगातार हो रहे इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट दिखाते हैं कि कंपनियों का भारतीय बाजार पर भरोसा बढ़ रहा है।

2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

गोयल ने कहा कि भारत का अगला बड़ा लक्ष्य 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य की बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में काम कर रहा है।

किन देशों के साथ भारत के ट्रेड एग्रीमेंट?

भारत अपने इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA), कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट (CECA) और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) पर काम कर रहा है।

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भारत के प्रमुख ट्रेड पार्टनर्स में ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, UAE, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ओमान शामिल हैं। इसके अलावा ASEAN देशों, श्रीलंका, जापान, सिंगापुर, मॉरीशस और दक्षिण कोरिया के साथ भी भारत के पुराने ट्रेड एग्रीमेंट हैं। इन समझौतों का मकसद भारतीय कारोबार के लिए विदेशी बाजारों में नए मौके तैयार करना है।