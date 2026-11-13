चीन में एलिस हुआंग की कंपनी तक कैसे पहुंचे प्रतिबंधित Nvidia चिप्स? AI डेटा सेंटर से खुला राज

चीन में प्रतिबंधित Nvidia AI चिप्स की कथित तस्करी को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, Nvidia के पूर्व CEO जेनसन हुआंग से जुड़े विवाद के बीच एलिस हुआंग की बनाई एक चीनी कंपनी तक अमेरिका में प्रतिबंधित चिप्स पहुंचने के सबूत मिले हैं। ये चिप्स शंघाई के एक बड़े AI डेटा सेंटर में लगाए गए थे। दस्तावेजों से इस पूरे मामले में कई कंपनियों के कनेक्शन सामने आए हैं।

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सिंगापुर से चीन पहुंच गए Nvidia के प्रतिबंधित सर्वर

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, सिंगापुर की कंपनी एपेरिया क्लाउड सर्विसेज ने डेल टेक्नोलॉजीज से Nvidia H800 चिप्स वाले 22 सर्वर खरीदे थे। एपेरिया Nvidia की आधिकारिक क्लाउड पार्टनर कंपनी थी। हालांकि, ये सर्वर सिंगापुर में रहने के बजाय चीन पहुंच गए और शंघाई में एलिस हुआंग की बनाई कंपनी के AI डेटा सेंटर में लगाए गए। अमेरिका ने 2023 में H800 चिप्स की चीन को बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।

डेल ने फरवरी 2025 में बंद किया कारोबार

डेल ने ब्लूमबर्ग को बताया कि उसने फरवरी 2025 में अनधिकृत तरीके से सर्वर दूसरी जगह पहुंचाए जाने की आशंका के चलते एपेरिया इंटरनेशनल को बिक्री और सपोर्ट देना बंद कर दिया था। इसी महीने सिंगापुर में एपेरिया के CEO को सर्वर सप्लायर्स के साथ धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने आरोपों को गलत बताया है और फिलहाल ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, Nvidia पहले कह चुकी है कि गिरफ्तारी के समय एपेरिया उसकी एक्टिव कस्टमर नहीं थी।

एलिस हुआंग की पुरानी कंपनी का भी नाम आया

इस मामले में शंघाई लॉन्गटेंग इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग की भूमिका सामने आई है। इस कंपनी की स्थापना एलिस हुआंग ने करीब एक दशक पहले की थी। कंपनी की एक यूनिट ने जनवरी 2025 में चीन के सरकारी अधिकारियों के पास फाइनेंसिंग से जुड़े दस्तावेज जमा किए थे। इनमें शंघाई में लगाए गए 193 सर्वर को लोन के बदले गारंटी के तौर पर दिखाया गया था। इन सर्वर की कुल कीमत 48.5 करोड़ युआन यानी करीब 7.3 करोड़ डॉलर बताई गई।

प्रतीकात्मक तस्वीर

H100 और H200 चिप्स भी मिले

दस्तावेजों के मुताबिक, इन सर्वर में डेल के अलावा अमेरिकी कंपनी सुपर माइक्रो के 52 सर्वर भी शामिल थे। इनमें Nvidia के H100 या H200 चिप्स लगे थे। इन दोनों चिप्स की चीन में बिक्री के लिए अमेरिकी लाइसेंस जरूरी है। ब्लूमबर्ग ने सर्वर के सीरियल नंबर सुपर माइक्रो को दिए थे। कंपनी ने कहा कि उसने सर्वर की बिक्री अमेरिकी एक्सपोर्ट नियमों के मुताबिक की थी और शंघाई डेटा सेंटर से उसका कोई संबंध नहीं है।

एलिस की बहन के हाथ में थी कंपनी की हिस्सेदारी

एलिस हुआंग ने 2017 में शंघाई लॉन्गटेंग के अपने शेयर छोड़ दिए थे। इसके बाद हुआंग यू नाम की एक नई शेयरहोल्डर कंपनी में आईं। न्यूज आउटलेट द इंफॉर्मेशन के मुताबिक, हुआंग यू एलिस की बहन हैं। कॉरपोरेट रिकॉर्ड के अनुसार, जनवरी 2026 तक वह कंपनी की सबसे बड़ी शेयरहोल्डर बनी हुई थीं। यानी जिस दौरान सर्वर को लोन के लिए गारंटी के तौर पर रखा गया, उस समय कंपनी पर उनकी बड़ी हिस्सेदारी थी।

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डेटा सेंटर से मेगास्पीड का भी कनेक्शन

शंघाई के यांग्त्जी रिवर डेल्टा प्रोजेक्ट का संबंध एलिस की दूसरी कंपनी मेगास्पीड से भी सामने आया है। एलिस ने 2023 में मेगास्पीड की स्थापना की थी। कंपनी ने 2024 में निवेशकों के सामने एक प्रेजेंटेशन में इसी डेटा सेंटर की तस्वीर को अपनी सबसे बड़ी AI फैसिलिटी के तौर पर दिखाया था। मेगास्पीड पर भी Nvidia चिप्स की कथित तस्करी को लेकर अमेरिका में जांच चल रही है।

Nvidia और दूसरी कंपनियों ने क्या कहा?

सुपर माइक्रो ने कहा कि उसने सभी अमेरिकी एक्सपोर्ट नियमों का पालन किया है। डेल ने एपेरिया को सपोर्ट बंद करने की पुष्टि की। Nvidia ने इस नए खुलासे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मेगास्पीड ने भी सवालों का जवाब नहीं दिया, हालांकि वह पहले चिप तस्करी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर चुकी है।

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ब्लूमबर्ग के मुताबिक, शंघाई लॉन्गटेंग ने इसी डेटा सेंटर में मई और जून 2024 के दौरान 74.7 करोड़ युआन के कंप्यूटिंग सर्वर भी लगाए थे। हालांकि, इनके मॉडल और सप्लायर की जानकारी सामने नहीं आई है। इसके अलावा 119 गीगाबाइट सर्वर भी लोन की गारंटी में शामिल थे। इस पूरे मामले ने अमेरिका के चिप एक्सपोर्ट प्रतिबंधों और Nvidia से जुड़े नेटवर्क पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।