भारत में लॉन्च हुई ₹1.57 करोड़ की Denza Z9 GT इलेक्ट्रिक कार! 1140 BHP पावर, मसाज सीटें और Crab Walk

भारतीय बाजार में एक और दमदार लग्जरी इलेक्ट्रिक कार की एंट्री हो गई है। BYD के प्रीमियम ब्रांड Denza ने भारत में अपनी Denza Z9 GT इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 1140 BHP की पावर और शानदार रफ्तार है। कंपनी का दावा है कि यह कार महज 2.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है। भारत में इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹1.56 करोड़ से ज्यादा रखी गई है। आइए जानते हैं इसके फीचर्स, रेंज और बुकिंग से जुड़ी पूरी जानकारी।

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Image source: Denza.com

कितनी है Denza Z9 GT की कीमत?

भारत में Denza Z9 GT को एक ही फुली लोडेड वेरिएंट में पेश किया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹1,56,80,000 यानी करीब ₹1.57 करोड़ है।

कार को ₹10 लाख देकर बुक किया जा सकता है। यह भारत में पूरी तरह तैयार यूनिट के रूप में आयात की जाएगी। कंपनी इसे गुरुग्राम, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के डीलरशिप नेटवर्क के जरिए बेचेगी।

670 KM की रेंज और 270 की टॉप स्पीड

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Denza Z9 GT में 122.49 kWh का BYD Blade बैटरी पैक दिया गया है। इसमें तीन इलेक्ट्रिक मोटर और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है।

तीनों मोटर मिलकर 1140 BHP की अधिकतम पावर और 1210 Nm का टॉर्क जनरेट करती हैं।

कंपनी के मुताबिक, यह कार सिर्फ 2.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 270 किलोमीटर प्रति घंटा है।

एक बार फुल चार्ज होने पर कार की दावा की गई रेंज 670 किलोमीटर तक है। हालांकि, यह NEDC टेस्टिंग मानक पर आधारित आंकड़ा है और वास्तविक ड्राइविंग रेंज अलग हो सकती है।

मसाज वाली सीटें और तीन बड़ी स्क्रीन

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Denza Z9 GT के केबिन में लग्जरी फीचर्स की भरमार है। इसमें लेदर सीटें, लकड़ी की फिनिश वाला डैशबोर्ड और पैनोरमिक सनरूफ मिलता है।

आगे की सीटों में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज की सुविधा दी गई है। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी पावर रिक्लाइन, हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज फीचर्स मौजूद हैं।

कार में 17.3 इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन, 13.2 इंच की पैसेंजर स्क्रीन और 13.2 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है।

इसके अलावा 20 स्पीकर वाला Devialet साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, चार-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और केबिन में फ्रिज जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं।

Crab Walk और 360 डिग्री घूमने की खास तकनीक

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इस इलेक्ट्रिक कार में BYD की e3 इंटेलिजेंट व्हीकल कंट्रोल टेक्नोलॉजी दी गई है। इसकी मदद से कार खास परिस्थितियों में Crab Walk और 360 डिग्री कम्पास टर्न जैसे मूवमेंट कर सकती है।

कार में एयर सस्पेंशन, पांच ड्राइविंग मोड और इलेक्ट्रिक रियर स्पॉइलर भी मिलता है।

सुरक्षा के लिए कई एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ड्राइवर थकान की निगरानी, लेवल-2 ADAS और ऑटोमैटिक पार्किंग असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

बुकिंग पर क्या-क्या मिलेगा मुफ्त?

Denza Z9 GT की बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को 11 kW का AC होम चार्जर मुफ्त मिलेगा। इसके साथ छह साल की रोडसाइड असिस्टेंस भी दी जाएगी।

कार पर छह साल या 1.50 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलेगी। वहीं, बैटरी पर आठ साल या 1.60 लाख किलोमीटर की अलग वारंटी दी गई है।

यह इलेक्ट्रिक कार तीन एक्सटीरियर कलर विकल्पों में उपलब्ध होगी।