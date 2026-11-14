Royal Enfield Himalayan 450 vs BMW F 450 GS: ₹2 लाख का फर्क, कौन ज्यादा दमदार?

भारत में एडवेंचर बाइक्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में EICMA मोटर शो में Hero Xpulse 450 और Himalayan 750 जैसी बाइक्स पेश की गईं। वहीं, BMW F 450 GS भी अप्रैल 2026 में लॉन्च हो चुकी है। इससे साफ है कि एडवेंचर बाइक पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए विकल्प लगातार बढ़ रहे हैं।

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हालांकि, नई पेश की गई कुछ बाइक्स की कीमतों का अभी ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में अगर आप अभी एडवेंचर बाइक खरीदना चाहते हैं, तो Royal Enfield Himalayan 450 और BMW F 450 GS दो विकल्प हैं।

Himalayan 450 साल 2023 से भारतीय बाजार में मौजूद है और अपनी ऑफ-रोड क्षमता तथा किफायती कीमत के लिए जानी जाती है। दूसरी ओर, TVS द्वारा भारत में बनाई जाने वाली BMW F 450 GS ट्विन-सिलेंडर इंजन, हल्के वजन और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स के साथ आती है। आइए जानते हैं दोनों में क्या अंतर है।

Royal Enfield Himalayan 450 vs BMW F 450 GS: स्पेसिफिकेशन

Image Source: BMW Motorrad

इंजन और परफॉर्मेंस में कौन आगे?

दोनों बाइक्स के बीच सबसे बड़ा अंतर इंजन और परफॉर्मेंस का है। Royal Enfield Himalayan 450 में 452cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 40 PS की पावर और 40 Nm का टॉर्क देता है। इसका इंजन कम RPM पर बेहतर टॉर्क देने के लिए तैयार किया गया है।

वहीं, BMW F 450 GS में 420cc का पैरेलल ट्विन-सिलेंडर इंजन है, जो 48 PS की पावर और 43 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यानी BMW लगभग 8 PS ज्यादा पावर देती है।

BMW के इंजन में 135 डिग्री क्रैंकशाफ्ट दिया गया है, जिसे स्मूद राइडिंग और अलग एग्जॉस्ट साउंड के लिए डिजाइन किया गया है।

इसके अलावा BMW में वैकल्पिक Easy Ride Clutch तकनीक मिलती है। इसकी मदद से बार-बार क्लच लीवर इस्तेमाल किए बिना बाइक चलाना आसान हो सकता है। खासकर ट्रैफिक और मुश्किल ऑफ-रोड रास्तों पर यह फीचर उपयोगी हो सकता है। Himalayan में पारंपरिक क्लच मिलता है।

Image Source: RoyalEnfield.com

ऑफ-रोड राइडिंग में किसका पलड़ा भारी?

ऑफ-रोड राइडिंग के मामले में Himalayan 450 का डिजाइन ज्यादा पारंपरिक एडवेंचर बाइक जैसा है। इसमें 21 इंच का फ्रंट व्हील मिलता है, जो पत्थरों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने में मदद करता है।

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इसके अलावा 230mm ग्राउंड क्लीयरेंस, आगे-पीछे 200mm सस्पेंशन ट्रैवल और बड़ा फ्यूल टैंक लंबी यात्राओं में उपयोगी साबित हो सकते हैं।

दूसरी तरफ BMW F 450 GS में 19 इंच का फ्रंट व्हील मिलता है, जो सड़क पर चलाने के लिहाज से ज्यादा अनुकूल है। इसमें 180mm सस्पेंशन ट्रैवल दिया गया है।

BMW में Rain, Road, Enduro और Enduro Pro जैसे चार राइडिंग मोड मिलते हैं। GS Trophy वेरिएंट में Enduro Pro मोड स्टैंडर्ड है, जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल को एडजस्ट किया जा सकता है और रियर ABS बंद करने की सुविधा मिलती है।

हालांकि, BMW का 14 लीटर फ्यूल टैंक लंबी और दूरदराज की यात्राओं में ज्यादा बार पेट्रोल भरवाने की जरूरत पैदा कर सकता है।

फीचर्स और टेक्नोलॉजी में कौन बेहतर?

फीचर्स के मामले में BMW F 450 GS ज्यादा आधुनिक विकल्प देती है। इसमें कॉर्नरिंग ABS, डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल, डायनेमिक ब्रेक कंट्रोल और इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं।

बाइक में 6.5 इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो बाइक के झुकाव के कोण जैसी जानकारी भी दिखा सकता है। इसके अलावा हीटेड ग्रिप्स, एडजस्टेबल लीवर, USB-C चार्जिंग और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं मिलती हैं। सभी वेरिएंट में LED लाइटिंग स्टैंडर्ड है।

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वहीं, Royal Enfield Himalayan 450 में 4 इंच का गोल TFT डिस्प्ले, बिल्ट-इन नेविगेशन और स्विचेबल ABS मिलता है।

हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक राइडर असिस्ट फीचर्स के मामले में Himalayan 450, BMW F 450 GS से पीछे दिखाई देती है।

कीमत में कितना बड़ा अंतर?

दोनों बाइक्स की कीमतों में बड़ा अंतर है। Royal Enfield Himalayan 450 की कीमत ₹3.06 लाख से ₹3.37 लाख के बीच है।

वहीं, BMW F 450 GS की कीमत ₹5.35 लाख से ₹6.15 लाख के बीच रखी गई है। यानी BMW के सबसे सस्ते वेरिएंट की कीमत भी Himalayan के टॉप वेरिएंट से करीब ₹1.98 लाख ज्यादा है।

इस अतिरिक्त कीमत पर BMW ज्यादा पावर, ट्विन-सिलेंडर इंजन, प्रीमियम हार्डवेयर और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स देती है।

दूसरी ओर, Royal Enfield का बड़ा सर्विस नेटवर्क, अपेक्षाकृत सस्ते स्पेयर पार्ट्स और आफ्टरमार्केट एक्सेसरीज की उपलब्धता Himalayan के पक्ष में जाती है। BMW Motorrad का डीलर नेटवर्क तुलनात्मक रूप से छोटा है।

Himalayan 450 कम बजट में पारंपरिक ऑफ-रोड क्षमता चाहने वालों के लिए मजबूत विकल्प है। वहीं, BMW F 450 GS ज्यादा पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी पसंद करने वाले राइडर्स को आकर्षित कर सकती है। हालांकि, दोनों बाइक्स की वास्तविक परफॉर्मेंस का बेहतर आकलन सीधे रोड टेस्ट के बाद ही किया जा सकेगा।