Ola Electric की बिक्री में गिरावट से बढ़ी टेंशन! भाविश अग्रवाल ने बदली रणनीति, अब डीलर्स के भरोसे कारोबार

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी Ola Electric अपने कारोबार को संभालने के लिए बड़ा बदलाव करने जा रही है। कंपनी के फाउंडर भाविश अग्रवाल अब सीधे ग्राहकों को स्कूटर बेचने के बजाय डीलरशिप मॉडल पर जोर दे रहे हैं। द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की 13 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, बिक्री में गिरावट और वित्तीय चुनौतियों के बीच कंपनी ने अपनी रणनीति बदली है। अब सवाल है कि क्या डीलरशिप मॉडल Ola Electric की मुश्किलें कम कर पाएगा?

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बंद होंगे कंपनी के ज्यादातर स्टोर

Ola Electric अब तक अपने स्टोर के जरिए सीधे ग्राहकों को इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचती थी। लेकिन कंपनी ने 1 नवंबर से अपने स्टोर पर नए ऑर्डर लेना बंद कर दिया है।

दिसंबर तक ज्यादातर कंपनी-संचालित स्टोर बंद करने की योजना है। अब नई गाड़ियों की बिक्री डीलर पार्टनर्स के जरिए होगी।

कंपनी का मकसद स्टोर चलाने का खर्च घटाना और बिक्री नेटवर्क को मजबूत करना है।

मार्च तक 700 डीलर स्टोर खोलने का लक्ष्य

Ola Electric ने 8 नवंबर तक 255 डीलर पार्टनर्स नियुक्त किए थे, जो 319 स्टोर चला रहे हैं। कंपनी दिसंबर तक इनकी संख्या करीब 450 और मार्च 2027 तक 700 तक पहुंचाना चाहती है।

डीलरशिप मॉडल से कंपनी को इन्वेंट्री पर कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि डीलर गाड़ियों का ऑर्डर देते समय भुगतान करेंगे।

कंपनी को इस बदलाव से परिचालन खर्च में करीब ₹50 करोड़ की अतिरिक्त कमी आने की उम्मीद है।

बिक्री और कमाई में गिरावट से बढ़ी चुनौती

Ola Electric के लिए यह बदलाव ऐसे समय आया है, जब उसके वित्तीय नतीजे दबाव दिखा रहे हैं।

वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू घटकर ₹419 करोड़ रह गया, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹690 करोड़ था। हालांकि, कंपनी का शुद्ध घाटा सालाना आधार पर ₹418 करोड़ से घटकर ₹362 करोड़ रह गया।

द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, सितंबर तिमाही में कंपनी के वाहन रजिस्ट्रेशन सालाना आधार पर 19.5% गिरकर 41,653 रह गए।

भाविश अग्रवाल ने क्या कहा?

भाविश अग्रवाल का दावा है कि अब कंपनी के सामने ग्राहकों की मांग की कमी नहीं, बल्कि सप्लाई बढ़ाने की चुनौती है।

उनके मुताबिक, कंपनी जितनी गाड़ियां तैयार कर सकती है, उनकी बिक्री संभव है। हालांकि, सप्लायर्स से पर्याप्त पुर्जे मिलने में दिक्कत बनी हुई है। कंपनी दिसंबर तक हर महीने करीब 25,000 गाड़ियों का उत्पादन करने का लक्ष्य रख रही है।

अब Ola Electric के लिए सबसे बड़ी चुनौती डीलर नेटवर्क का विस्तार करने के साथ बिक्री बढ़ाना और वित्तीय स्थिति मजबूत करना है। डीलरशिप मॉडल कितना सफल होगा, यह आने वाले महीनों के नतीजों से स्पष्ट होगा।