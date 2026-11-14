Jensen Huang Controversy: इस्तीफे के बाद खुलासा! एलिस से रिश्ते पर वकील को किया गुमराह?

चिप बनाने वाली दिग्गज अमेरिकी कंपनी Nvidia के पूर्व CEO जेन्सन हुआंग (Jensen Huang) से जुड़े विवाद में एक नया खुलासा सामने आया है। समाचार एजेंसी Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग ने चीनी कारोबारी महिला एलिस हुआंग (Alice Huang) के साथ अपने निजी रिश्ते की वास्तविक प्रकृति को लेकर कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारियों को कथित तौर पर गुमराह किया था। यह जानकारी मामले से परिचित दो लोगों और कंपनी के आंतरिक पत्राचार के हवाले से सामने आई है।

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कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को क्या बताया था?

Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, जेन्सन हुआंग ने Nvidia के जनरल काउंसल टिम टीटर (Tim Teter) और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एलिसन वैगनफेल्ड (Alison Wagonfeld) समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को एलिस हुआंग के साथ अपने संबंधों के बारे में कथित तौर पर भ्रामक जानकारी दी थी।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जेन्सन हुआंग और एलिस हुआंग के बीच विवाहेतर संबंध थे। हालांकि, अधिकारियों को वास्तव में क्या बताया गया था, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

Reuters ने देखे अक्टूबर के आंतरिक संदेश

Reuters के मुताबिक, समाचार एजेंसी ने अक्टूबर के दौरान हुए कई आंतरिक संदेशों और बातचीत का अध्ययन किया है।

हालांकि, एजेंसी ने इन संदेशों को सीधे उद्धृत नहीं करने पर सहमति जताई थी। Reuters का कहना है कि कंपनी के इस आंतरिक पत्राचार से जुड़ी जानकारी पहली बार उसकी रिपोर्ट में सामने आई है।

12 नवंबर को दिया था इस्तीफा

रिपोर्ट के मुताबिक, Nvidia के सह-संस्थापक जेन्सन हुआंग ने 12 नवंबर को कंपनी के CEO, प्रेसिडेंट और बोर्ड सदस्य के पदों से इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा दो कथित विवाहेतर संबंधों की खबरें सामने आने के बाद आया था। इनमें से एक संबंध एलिस हुआंग के साथ बताया गया है।

एलिस हुआंग को लेकर क्या है विवाद?

रिपोर्ट के अनुसार, एलिस हुआंग पहले मेगास्पीड (Megaspeed) में वरिष्ठ पद पर काम कर चुकी हैं।

उनके बारे में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को उनके चीनी खुफिया तंत्र के लिए काम करने का संदेह है। हालांकि, यह एक संदेह है और उपलब्ध जानकारी में इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि या किसी कानूनी निष्कर्ष का उल्लेख नहीं है।

फिलहाल Reuters की नई रिपोर्ट ने जेन्सन हुआंग के निजी संबंधों के साथ-साथ Nvidia के शीर्ष प्रबंधन को दी गई जानकारी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।