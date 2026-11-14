Thar Roxx के झटकों से मिलेगी राहत? Mahindra ला सकती है नई DaVinci टेक्नोलॉजी

महिंद्रा अपनी लोकप्रिय पांच दरवाजों वाली SUV Thar Roxx को और ज्यादा आरामदायक बनाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी इस SUV में नई DaVinci सस्पेंशन टेक्नोलॉजी दे सकती है, जो पहले से अपडेटेड तीन दरवाजों वाली Thar में इस्तेमाल हो रही है। इस बदलाव का मकसद खराब सड़कों, गड्ढों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर लगने वाले झटकों को कम करना है। अगर यह अपडेट मिलता है, तो लॉन्च के बाद Thar Roxx में यह पहला बड़ा मैकेनिकल बदलाव होगा।

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Thar Roxx में क्या बदलने वाला है?

रिपोर्ट के मुताबिक, Mahindra Thar Roxx में DCx वाल्व आधारित डैम्पर्स दिए जा सकते हैं, जिन्हें कंपनी DaVinci नाम से पेश करती है।

इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे पहले जनवरी 2026 में Mahindra XUV 7XO में किया गया था। इसके बाद इसे अपडेटेड तीन दरवाजों वाली Thar में शामिल किया गया।

अब Thar Roxx में भी इसी तरह का सस्पेंशन सेटअप मिलने की उम्मीद है। हालांकि, SUV के मौजूदा सस्पेंशन डिजाइन में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

फिलहाल Thar Roxx में आगे डबल-विशबोन सस्पेंशन और पीछे वॉट्स लिंकेज के साथ पेंटालिंक सस्पेंशन मिलता है। दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग यानी FDD टेक्नोलॉजी दी गई है।

क्या है DaVinci सस्पेंशन टेक्नोलॉजी?

DaVinci सस्पेंशन में खास DCx वाल्व इस्तेमाल होते हैं। इनमें अलग-अलग आकार की पतली धातु की डिस्क लगी होती हैं, जो हाइड्रोलिक ऑयल के दबाव के हिसाब से मुड़ती हैं।

इससे डैम्पर के अंदर तेल का प्रवाह नियंत्रित होता है और सस्पेंशन सड़क की अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया दे पाता है।

संभावित नए सेटअप में DCx वाल्व गाड़ी की बॉडी की धीमी और बड़ी हलचलों को संभालेंगे, जबकि Ride Refine RC1 वाल्व छोटे लेकिन तेज झटकों और सड़क की ऊबड़-खाबड़ सतह से निपटने में मदद करेंगे।

खराब सड़कों पर क्या मिलेगा फायदा?

नई टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा कम रफ्तार पर खराब सड़कों से गुजरते समय मिल सकता है।

गड्ढों, टूटे रास्तों और अचानक आने वाले तेज झटकों का असर कम होने की उम्मीद है। इससे Thar Roxx में बैठने वाले यात्रियों को ज्यादा आराम मिल सकता है।

अपडेटेड तीन दरवाजों वाली Thar में इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से राइड क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है। ऐसे में Thar Roxx में भी इसी तरह का फायदा मिलने की संभावना है।

क्या इंजन में भी होगा बदलाव?

रिपोर्ट के मुताबिक, Thar Roxx के इंजन और पावरट्रेन विकल्प पहले जैसे ही रहने की उम्मीद है।

कंपनी का ध्यान फिलहाल सस्पेंशन को बेहतर बनाने पर हो सकता है, ताकि SUV शहर की खराब सड़कों पर भी ज्यादा आरामदायक साबित हो।

हालांकि, Mahindra ने अभी इस संभावित अपडेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। नई टेक्नोलॉजी कब पेश की जाएगी और इससे कीमत पर क्या असर पड़ेगा, इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई है।