बच्चों को गिफ्ट में मिले ₹5 लाख तो क्या देना होगा टैक्स? दादा-दादी से मिले पैसों पर जानिए क्या कहता है नियम

बाल दिवस (Children's Day) के मौके पर दादा-दादी या नाना-नानी अक्सर अपने पोते-पोतियों और नाती-नातिनों को पैसे गिफ्ट करते हैं। इसका मकसद बच्चों की पढ़ाई, भविष्य के खर्चों या आर्थिक सुरक्षा के लिए बचत करना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिफ्ट में मिले पैसों पर टैक्स नहीं लगने के बावजूद उनसे होने वाली कमाई पर माता-पिता को टैक्स देना पड़ सकता है? आइए समझते हैं इनकम टैक्स के नियम।

advertisement

दादा-दादी से मिले ₹5 लाख पर कितना टैक्स?

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, दादा-दादी और नाना-नानी करीबी रिश्तेदारों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए उनसे गिफ्ट में मिलने वाली रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, चाहे रकम कितनी भी हो।

मान लीजिए, किसी 10 साल के बच्चे को उसके दादा-दादी ने ₹5 लाख गिफ्ट किए। इस पूरी रकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।

लेकिन अगर इस पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश किया जाता है, तो उससे मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लग सकता है।

Image Credit : Aaj Tak

FD में निवेश करने पर कितना बनेगा ब्याज?

अगर ₹5 लाख की रकम को 7 फीसदी सालाना ब्याज वाली FD में निवेश किया जाए, तो एक साल में ₹35,000 का ब्याज मिलेगा।

इनकम टैक्स के क्लबिंग नियमों के तहत यह ब्याज आमतौर पर उस माता या पिता की आय में जोड़ा जाएगा, जिसकी कुल आय ज्यादा है।

इसके बाद संबंधित अभिभावक को अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ सकता है।

यही नियम म्यूचुअल फंड से मिलने वाले डिविडेंड और टैक्स योग्य कैपिटल गेन पर भी लागू हो सकता है।

क्या है इनकम टैक्स का क्लबिंग नियम?

इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 64(1A) के मुताबिक, नाबालिग बच्चे की कमाई को माता-पिता की आय में जोड़ा जाता है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इससे जुड़ा प्रावधान धारा 99(1)(c) में है।

अगर माता-पिता अलग रहते हैं, तो आमतौर पर बच्चे की कमाई उस अभिभावक की आय में जोड़ी जाती है, जो उसकी देखभाल करता है।

पुरानी टैक्स व्यवस्था में प्रति नाबालिग बच्चे की क्लब की गई आय पर सालाना ₹1,500 तक की छूट मिलती है। हालांकि, नई टैक्स व्यवस्था में यह छूट उपलब्ध नहीं है।

बच्चे की अपनी कला, प्रतिभा या मेहनत से हुई कमाई आमतौर पर क्लबिंग नियमों से बाहर रहती है।

दोस्तों से मिले गिफ्ट पर क्या होगा?

अगर बच्चे को गैर-रिश्तेदारों से एक वित्त वर्ष में कुल ₹50,000 से ज्यादा का मौद्रिक गिफ्ट मिलता है, तो पूरी रकम टैक्स के दायरे में आ सकती है।

advertisement

उदाहरण के लिए, पारिवारिक दोस्तों से ₹60,000 मिलने पर सिर्फ अतिरिक्त ₹10,000 नहीं, बल्कि पूरे ₹60,000 पर टैक्स लग सकता है।

टैक्स की परेशानी से कैसे बचें?

माता-पिता को गिफ्ट से जुड़े दस्तावेज, बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड और निवेश की जानकारी सुरक्षित रखनी चाहिए।

साथ ही FD का ब्याज, डिविडेंड और कैपिटल गेन जैसी टैक्स योग्य कमाई को इनकम टैक्स रिटर्न में सही तरीके से दिखाना जरूरी है।

ध्यान रखें, गिफ्ट में मिली रकम टैक्स फ्री होने का मतलब यह नहीं कि उससे होने वाली कमाई भी टैक्स फ्री होगी।