GTA 6 खेलने के लिए नया Xbox जरूरी नहीं? पुराने कंसोल पर भी मिलेगी एंट्री

दुनियाभर के गेमर्स जिस गेम का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उसे लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। Microsoft के मुताबिक, Grand Theft Auto VI (GTA 6) को 19 नवंबर 2026 से Xbox Cloud Gaming के जरिए खेला जा सकेगा। खास बात यह है कि गेम केवल Xbox Series X और Series S तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पुराने Xbox One कंसोल पर भी क्लाउड स्ट्रीमिंग के जरिए उपलब्ध होगा।

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हालांकि, गेम खेलने के लिए तेज इंटरनेट कनेक्शन और क्लाउड गेमिंग की जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी।

Xbox पर शुरू हुआ GTA 6 का डाउनलोड

दी गई जानकारी के मुताबिक, GTA 6 अब Microsoft के Xbox गेमिंग कंसोल पर प्री-डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। इसका मतलब है कि खिलाड़ी गेम की फाइलें पहले से डाउनलोड कर सकेंगे, ताकि लॉन्च के दिन उन्हें लंबा इंतजार न करना पड़े।

Microsoft के अनुसार, गेम 19 नवंबर को अमेरिकी ईस्टर्न टाइम के मुताबिक रात 1 बजे से Xbox Cloud Gaming पर खेलने के लिए उपलब्ध होगा।

Xbox One पर कैसे चलेगा GTA 6?

GTA 6 को Xbox One पर क्लाउड गेमिंग के जरिए स्ट्रीम किया जा सकेगा। इसमें गेम का प्रोसेसिंग वर्क क्लाउड सर्वर पर होता है और खिलाड़ी इंटरनेट के जरिए उसे अपने कंसोल पर खेलते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, क्लाउड पर गेम Xbox Series S की ग्राफिक्स सेटिंग्स का इस्तेमाल करेगा।

क्लाउड वर्जन में अधिकतम 30 FPS तक फ्रेम रेट मिलने की बात कही गई है। हालांकि, लॉन्च के समय PC और हैंडहेल्ड डिवाइस पर क्लाउड स्ट्रीमिंग उपलब्ध नहीं होगी।

गेम खेलने के लिए क्या-क्या चाहिए?

Xbox Cloud Gaming के जरिए GTA 6 खेलने के लिए खिलाड़ियों को स्थिर और तेज इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी।

इसके अलावा ऐसा Xbox Game Pass प्लान चाहिए, जिसमें क्लाउड गेमिंग की सुविधा और मासिक प्लेइंग आवर्स शामिल हों। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त गेमिंग समय खरीदने का विकल्प भी मिलेगा।

गेम का स्टोरेज साइज कंसोल के हिसाब से 212GB तक हो सकता है। इसलिए डाउनलोड से पहले पर्याप्त स्टोरेज उपलब्ध होना जरूरी है।

GTA 5 और Red Dead Redemption 2 भी होंगे उपलब्ध

Microsoft ने Rockstar Games के पुराने लोकप्रिय गेम्स को भी Xbox Cloud Gaming पर लाने की बात कही है। इनमें Grand Theft Auto V और Red Dead Redemption 2 जैसे टाइटल शामिल हैं।

कंपनी के मुताबिक, 11 नवंबर से चुनिंदा बाजारों में खिलाड़ी Game Pass सब्सक्रिप्शन के बिना भी समर्थित गेम्स के लिए क्लाउड प्लेइंग टाइम खरीद सकेंगे।

अगर Microsoft की बताई गई योजना के मुताबिक गेम उपलब्ध होता है, तो पुराने Xbox One कंसोल रखने वाले खिलाड़ियों को भी GTA 6 खेलने का विकल्प मिल सकता है।

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सोर्स: Xbox Wire के हवाले से साझा की गई जानकारी।