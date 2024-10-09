scorecardresearch
मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना: हर महीने मिलेंगे ₹1500, जानें कैसे

महाराष्ट्र के छोटे से गांव में रहने वाली राधा, दसवीं कक्षा की एक होनहार छात्रा थी। राधा का सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति उसे आगे पढ़ाई जारी रखने में मुश्किलें खड़ी कर रही थी। उसकी मां हमेशा चिंता में रहती कि कैसे वह अपनी बेटी को आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक रूप से सपोर्ट कर पाएगी।

Adarsh Garg
Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Oct 9, 2024 16:01 IST

एक दिन, गांव के पंचायत भवन में एक सरकारी अधिकारी ने मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना के बारे में जानकारी दी। यह योजना खासतौर पर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें पात्र छात्राओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता मिलती है। इस योजना की सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें आवेदन करने के लिए केवल कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल में प्रवेश का प्रमाणपत्र होना जरूरी था।

राधा की मां ने तुरंत इस योजना के बारे में जानकारी हासिल की और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर दिया। कुछ ही हफ्तों में राधा के बैंक खाते में ₹1500 की पहली किश्त जमा हो गई। अब, यह राशि हर महीने मिलती रही, जिससे राधा को पढ़ाई का खर्च उठाने में काफी मदद मिली।

लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा

इस योजना के तहत न सिर्फ राधा, बल्कि उसके गांव की कई लड़कियों को भी अपनी शिक्षा को जारी रखने का अवसर मिला। इस योजना ने न सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत दी, बल्कि लड़कियों की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। धीरे-धीरे राधा ने अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत की, और मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना ने उसके डॉक्टर बनने के सपने को उड़ान दी।

यह योजना उन सभी लड़कियों के लिए एक आशा की किरण है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पातीं। बस थोड़ी जानकारी और सही दस्तावेजों के साथ, हर लड़की अपने सपनों को साकार कर सकती है, जैसे राधा ने किया।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 9, 2024