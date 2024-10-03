PM Internship Scheme: मोदी सरकार की नई पहल, 1 करोड़ युवाओं को हर महीने ₹5000 भत्ता, आवेदन कैसे करें"

इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कराने के साथ-साथ उन्हें Professionally Skills प्रशिक्षित करना है। इससे न केवल युवाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उन्हें उद्योग में काम करने का वास्तविक अनुभव भी मिलेगा।

1. भत्ते का Description

इस योजना में प्रत्येक इंटर्न को ₹5000 का मासिक भत्ता मिलेगा। इसके अलावा, एक साल बाद एकमुश्त ₹6000 का अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता इस प्रकार वितरित किया जाएगा:

कंपनियों द्वारा CSR फंड से 10% (₹500)

सरकार द्वारा ₹4500

इंटर्नशिप के अवसर

PM Internship Scheme के अंतर्गत युवाओं को देश की 500 प्रमुख कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। ये कंपनियां अपनी CSR गतिविधियों के तहत इस योजना में सहायता करेंगी, जिससे युवाओं को एक वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा। यह अनुभव उन्हें भविष्य में नौकरी पाने में मदद करेगा।

2. आवेदन करने की योग्यता

इस योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए:

आयु: 21 से 24 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता: दसवीं पास



अप्लाई करने की अनुमति नहीं है

यदि आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, या आपकी पारिवारिक आय ₹8 लाख से अधिक है, या आप वर्तमान में किसी फुल-टाइम नौकरी में हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।

3. आवेदन प्रक्रिया

पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले, आपको पीएम इंटर्नशिप योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।

फॉर्म भरें: वहां आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें अपनी स्किल्स और इंटरेस्ट के बारे में जानकारी देनी होगी।

योग्यता के अनुसार चयन: आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आपकी इंटर्नशिप का स्थान तय किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

4. आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

आधार कार्ड

ईमेल आईडी

मोबाइल नंबर

पते का प्रमाण

शैक्षणिक डिटेल्स

पैन कार्ड

5. कब से कर सकते हैं अप्लाई?

पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल आज, 3 अक्टूबर से लाइव होगा। हालांकि, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 12 अक्टूबर से शुरू होगी। इसलिए, यदि आप इस योजना के लिए योग्य हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप समय पर आवेदन करें।

मोदी सरकार की पीएम इंटर्नशिप योजना एक शानदार अवसर है, जो युवाओं को आर्थिक सहायता और पेशेवर अनुभव दोनों प्रदान करेगी। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो जल्दी से आवेदन करें और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। यह योजना न केवल आपको धनराशि देगी, बल्कि आपको उद्योग में भी महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान करेगी।