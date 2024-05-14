Solar Panel Scheme: फ्री सोलर पैनल योजना के लिए फॉर्म भरना शुरू

scorecardresearch
NewsकारोबारSolar Panel Scheme: फ्री सोलर पैनल योजना के लिए फॉर्म भरना शुरू

सोलर पैनल लगाने से 40 से 50% बिजली की खपत कम हो सकती है। सोलर एनर्जी का उपयोग करना बहुत ही आसान होता है। सोलर पैनल लगवाने का खर्च 4 से 5 वर्षों में वसूल हो जाता है। एक बार सोलर पैनल लगवा लेने के बाद 15 से 20 वर्षों तक आपको बिजली बिल से राहत मिलती है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 14, 2024 09:41 IST
केंद्र सरकार द्वारा सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी दी जा रही है
Solar Energy के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने सोलर रूफ टॉप सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। केंद्र सरकार द्वारा सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, कम से कम 1 किलो वाट का सोलर पैनल लगवाया जा सकता है, जिससे उपभोक्ता को 15 से 20 सालों तक बिजली बिल से छुटकारा मिलेगा। बिजली की खपत को कम कर सौर एनर्जी का उपयोग अधिक कर सकें। 

कैसे करें रजिस्ट्रेशन ?

अगर आप भी अपने घर पर सोलर पैनल लगवाकर सोलर ऊर्जा का उपयोग करना चाहते हैं, और इसके लिए सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप फ्री सोलर रूफटॉप योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

फ्री सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना लाभ

जब आप सोलर पैनल खरीदते हैं, तो आपको 40% तक की सब्सिडी मिलती है। अतिरिक्त बिजली उत्पादन के बाद, बिजली बोर्ड अतिरिक्त पैसा कमाने में मदद कर सकता है। सोलर पैनल लगाने से 40 से 50% बिजली की खपत कम हो सकती है। सोलर एनर्जी का उपयोग करना बहुत ही आसान होता है। सोलर पैनल लगवाने का खर्च 4 से 5 वर्षों में वसूल हो जाता है। एक बार सोलर पैनल लगवा लेने के बाद 15 से 20 वर्षों तक आपको बिजली बिल से राहत मिलती है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
May 14, 2024