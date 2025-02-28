Business Idea: सालभर चलता है ये खास बल्ब का बिजनेस, कम इन्वेस्ट की होती है जरूरत

Business Idea: महाशिवरात्रि का पर्व खत्म हुआ और अब होली आने वाली है। कई लोग इन फेस्टिव सीजन में कोई बिजनेस ओपन करके कमाई करते हैं, लेकिन फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद फिर से उन्हें फाइनेंशियल प्रोबल्म फेश करना पड़ता है। अगर आप ऐसे बिजनेस की तलाश कर रहे हैं जो सालभर चलें तो हम आपको बिजनेस आइडिया देने वाले हैं।

आप LED Bulb का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह बिजनेस पूरे साल चलता है और मार्केट में इसकी डिमांड हमेशा रहती है। इसके अलावा सरकार भी इस बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। यहां तक कि कई संस्थान में LED Bulb के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है।

क्यों है LED Bulb की डिमांड

सामान्य ब्लब की तुलना में LED Bulb कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। ऐसे में बिजली बिल पर भी लगाम लगी रहती है। इसके अलावा LED Bulb की रोशनी काफी हद तक ज्यादा होती है, जिसकी वजह से लोग इसे पसंद करते हैं। LED Bulb प्लास्टिक का बना होता है। इसके टूटने का डर काफी कम होता है। LED Bulb काफी समय तक चलता है। पहले पीले तरह के बल्ब होते थे, इसमें फिलामिंट अक्सर टूट जाते थे। फिलामिंट के टूटने के बाद बल्ब बेकार हो जाता है। लेकिन LED Bulb में ऐसा कुछ नहीं होता है। LED Bulb में लेड (lead) और निकल (Nickel) जैसे कॉम्पोनेंट शामिल होते हैं।

कैसे शुरू करें LED बल्ब का बिजनेस?

LED बल्ब बिजनेस काफी कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जा सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के तहत कई संस्थान ट्रेनिंग भी देते हैं। इसके अलावा कई स्वरोजगार कार्यक्रम में भी LED बल्ब की ट्रेनिंग दी जाती है। आप ट्रेनिंग के लिए उन कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं जो LED बल्ब बनाती हैं।

LED बल्ब की ट्रेनिंग कहां से लें

LED Bulb बनाने की ट्रेनिंग में आपको LED, Basic of PCB, LED Driver, Fitting-Testing, मैटेरियल की खरीद, मार्केटिंग, सरकारी सब्सिडी स्कीम के साथ कई और जानकारी दी जाएगी। आप 50,000 रुपये का निवेश करके यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए दुकान भी खोल सकते हैं वरना घर बैठे भी आराम से यह काम कर सकते हैं।

LED बल्ब से कितनी होगी कमाई

फेस्टिव सीजन हो या फिर वेडिंग सीजन LED बल्ब की डिमांड हमेशा रहती है। अगर आप 50 रुपये की लागत से बल्ब बनाते हैं तो आप उस बल्ब को 100 रुपये के भाव से बेच सकते हैं। इस तरह 50,000 रुपये की लागत लगाने के बाद आप 1.50 लाख रुपये तक कमा सकते हैं।