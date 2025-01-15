Business Idea: प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से होगी आपकी कमाई, सरकार करेगी पूरी मदद; यहां जानें पूरा प्रोसेस

सरकार की तरफ से अच्छी हेल्थ सर्विस दी जा रही है। इसके अलावा सरकार कमाई का मौका भी देती है। केंद्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र' (Pradhan Mantri Bhartiya Jan aushadhi Kendra) योजना शुरू की थी। इस योजना में लोगों को किफायती कीमतों पर दवाईयां मिलती है। इसके अलावा जन औषधि केंद्र खोलकर लोगों की कमाई भी हो रही है।

ये हैं शर्तें (Pradhan Mantri Bhartiya Jan aushadhi Kendra Rule)

जन औषधि केंद्र खोलने की प्रक्रिया काफी आसान है। लेकिन, इसके लिए कुछ शर्तों तो अवश्य पूरा करना होगा। आवेदक के पास डी. फार्मा या बी. फार्मा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा केंद्र खोलने के लिए कम से कम 120 वर्गफुट की जगह होनी चाहिए। आवेदन के लिए आवेदक को 5,000 रुपये की फीस देनी होगी।

सरकार करेगी मदद

जन औषधि केंद्र खोलने में सरकार की तरफ से पूरी मदद मिलेगी। इसमें मासिक दवाईयों की खरीद पर 15 फीसदी का इंसेंटिव और 20 फीसदी का कमीशन मिलता है। इसके अलावा कई बार सरकार बुनियादी खर्चों के लिए 2 लाख रुपये की राशि एकमुश्त देती है।

कैसे करें आवेदन (How to apply for Pradhan Mantri Bhartiya Jan aushadhi Kendra)

सबसे पहले janaushadhi.gov.in पर जाएं।

-अब Apply For Kendra के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

इसके बाद Click Here To Apply पर क्लिक करें।

अब Sign in फॉर्म के नीचे जाकर Register now को सेलेक्ट करें।

इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी जानकारियां भरें।

अब राज्य सेलेक्ट करें और आईडी-पासवर्ड सेक्शन में जाकर कन्फर्म पासवर्ड डालें।

इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस पर टिक करके सबमिट कर दें।

इस तरह आप जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको आधार कार्ड, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज को अपलोड करना होगा।

