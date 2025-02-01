Budget 2025: बजट स्पीच का आखिरी मिनट रहा अहम, वित्त मंत्री के इस एलान के बाद झूम उठा टैक्सपेयर

Income Tax Slabs 2025: आज संसद में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश हुआ है। यब बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा पेश किया गया है। बजट भाषणा के आखिरी मिनटों में वित्त मंत्री ने बड़ा एलान कर दिया है। इस एलान के बाद करदाताओं में खुशी की लहर उठ गई। दरअसल, वित्त मंत्री ने एलान किया कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

advertisement

इस एलान के बाद टैक्सपेयर्स को राहत हुई। अब नौ टैक्स स्लैब 7 लाख रुपये से बढ़कर 12 लाख रुपये पहुंच गया। इस बदलाव के बाद उन करदाताओं को टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा जिनकी सैलरी सालाना 12 लाख रुपये है। सरकार का यह फैसला Disposable Income को देने में मदद करेगी। हालांकि,इसका लाभ केवल उन करादाओं को होगा जिन्होंने न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) सेलेक्ट किया है।

आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में Income Tax Exemption में काफी बदलाव हुआ है। हम आपको नीचे बताने वाले हैं कि Income Tax Exemption कितना बदल गया।

कितना बदल गया Income Tax Exemption