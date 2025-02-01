scorecardresearch
Budget 2025: बजट स्पीच का आखिरी मिनट रहा अहम, वित्त मंत्री के इस एलान के बाद झूम उठा टैक्सपेयर

Income Tax Slabs 2025: संसद में पेश हुए बजट में कई बड़े एलान हुए। इन एलानों के बीच वित्त मंत्री ने करदाताओं को बड़ा तोहफा दिया है। इस एलान से निवेशक झूम उठे।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 1, 2025 12:54 IST
No income tax for salaried people on income of up to Rs 12,75,000, FM Sitharaman said

Income Tax Slabs 2025: आज संसद में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश हुआ है। यब बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा पेश किया गया है। बजट भाषणा के आखिरी मिनटों में वित्त मंत्री ने बड़ा एलान कर दिया है। इस एलान के बाद करदाताओं में खुशी की लहर उठ गई। दरअसल, वित्त मंत्री ने एलान किया कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।  

इस एलान के बाद टैक्सपेयर्स को राहत हुई। अब नौ टैक्स स्लैब 7 लाख रुपये से बढ़कर 12 लाख रुपये पहुंच गया। इस बदलाव के बाद उन करदाताओं को टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा जिनकी सैलरी सालाना 12 लाख रुपये है। सरकार का यह फैसला  Disposable Income को देने में मदद करेगी। हालांकि,इसका लाभ केवल उन करादाओं को होगा जिन्होंने न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) सेलेक्ट किया है।  

आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में Income Tax Exemption में काफी बदलाव हुआ है। हम आपको नीचे बताने वाले हैं कि Income Tax Exemption कितना बदल गया। 

कितना बदल गया Income Tax Exemption

  • साल 2005 में टैक्स एक्जम्पेशन 1 लाख रुपये था।
  • वर्ष 2012 में यह 2 लाख रुपये हो गया।
  • वहीं, साल 2014 में इसकी लिमिट को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया। 
  • इसी तरह साल 2019 में यह लिमिट 5 लाख रुपये हो गई। 
  • कोरोना के बाद साल 2023 में यह लिमिट 7 लाख रुपये कर दी गई। 
  • अब आज इसकी लिमिट को फिर से बढ़ाकरा 12 लाख रुपये कर दिया गया है। 
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 1, 2025