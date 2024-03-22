BT Bazaar Special Story: क्या अब शैंम्पू के पाऊच की तरह SIP मिलेगी

scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसBT Bazaar Special Story: क्या अब शैंम्पू के पाऊच की तरह SIP मिलेगी

सेबी चीफ माधुरी पुरी बुच ने हाल ही मे कहा कि कि सेबी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का शैशेटाइजेशन करने पर विचार कर रहा है। इसके सपोर्ट में पूरी इंडस्ट्री आगे आ रही है। उन्होंने कहा कि वह म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ उन लागतों की पहचान करने के लिए काम कर रही हैं, जो ₹250 के SIP को शुरू करने में अड़चन पैदा कर रही हैं।

Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Mar 22, 2024 13:53 IST
सेबी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का शैशेटाइजेशन करने पर विचार कर रहा है
सुनने में भले ही ये बात आपको अजीब लगे लेकिन सच्चाई यही है कि जब कोई चीज महंगी होती है तो उसके सस्ते ऑप्शन आपको एक अच्छा विकल्प देते हैं। अब हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। शैशे या पाउच तो हम सभी अच्छे से समझते हैं. इसमें किसी भी महंगी चीज को कम मात्रा में कम कीमत पर प्रदान किया जाता है, जैसे शैम्पू की बोतल भी आती है और पाउच भी। यह कम इनकम वाले व्यक्तियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। ठीक ऐसे ही अब एसआईपी को शुरू करने की योजना सेबी बना रहा है।

सेबी चीफ माधुरी पुरी बुच

सेबी चीफ माधुरी पुरी बुच ने हाल ही मे कहा कि कि सेबी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का शैशेटाइजेशन करने पर विचार कर रहा है। इसके सपोर्ट में पूरी इंडस्ट्री आगे आ रही है। उन्होंने कहा कि वह म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ उन लागतों की पहचान करने के लिए काम कर रही हैं, जो ₹250 के SIP को शुरू करने में अड़चन पैदा कर रही हैं और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में पहला ऐसा कदम होगा जिसमें इतनी कम कीमत में एसआईपी करने का ऑप्शन मिलेगा। हाल ही में सेबी ने टी प्लस जीरो सेटेलमेंट लागू करने का ऐलान किया था और अगर 250 रूपये में एसआईपी वाला प्रयोग सफल रहा तो इससे उन लोगों को भी फायदा मिलेगा जो लो इनकम ग्रुप में होते है। 

Mar 22, 2024