सामान्य आधार कार्ड से कैसे अलग होता है Blue Aadhaar Card, आवेदन का क्या है तरीक; यहां जानें सबकुछ

आधार कार्ड कई तरह के होते हैं। इन तरीकों में से एक Blue Aadhaar Card भी होता है। यह सामान्य आधार कार्ड से काफी अलग होता है। आइए, इसके बारे में जानते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 17, 2025 16:18 IST

आधार कार्ड (Aadhaar Card) बहुत ही जरूरी दस्तावेज है। भारत में लगभग हर किसी के पास अपना आधार कार्ड होता है, जो एक तरह से ID Proof की तरह काम करता है। इसके अलावा सरकारी और गैर-सरकारी कामों के लिए भी आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। अब बैंक अकाउंट ओपन या फिर सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। ऐसे में लगभग सभी भारतीय नागरिकों के पास आधार कार्ड है। क्या आप जानते हैं कि धारकों के पास ब्लू आधार कार्ड (Blue Aadhaar Card) है। 

सवाल आता है कि यह ब्लू आधार कार्ड सामान्य आधार कार्ड से कैसे अलग है? इसके अलावा यह कार्ड किन धारकों के पास होता है। हम आपको इस नीचे इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। 

क्या है ब्लू आधार कार्ड

ब्लू आधार कार्ड 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए होता है। इसे बाल आधार (Baal Aadhaar) भी कहते हैं। इस कार्ड में बच्चे के  बायोमैट्रिक डेटा की जरूरत नहीं होती। यह कार्ड बर्थ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और माता-पिता के आधार कार्ड के जरिये बनता है। 

कब तक वैलिड रहता है ये कार्ड

यह कार्ड भी  UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) द्वारा जारी होता है। इस कार्ड में भी सामान्य आधार कार्ड की तरह 12 डिजिट के यूनिक नंबर होते हैं। इस कार्ड में बच्चे की फोटे होती है। यह कार्ड बच्चे के 5 साल पूरे हो जाने तक वैलिड रहते हैं। इसके बाद कार्ड का अपडेट करना होता है। ब्लू आधार कार्ड बच्चों के लिए जरूरी होता है। यह उनकी पहचान और सरकारी सुविधाओं का फायदा लेने में मदद करता है।

कैसे करें अप्लाई (How To Apply For Blue Aadhaar Card)

  • सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट पर जाएं। 
  • अब रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद  बच्चे की जानकारी और माता-पिता का मोबाइल नंबर भरें। 
  • अब एनरोलमेंट सेंटर बुक करें और सबमिट करें। 

एनरोलमेंट सेंटर में बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट, माता-पिता के आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ की जांच होगी। सभी डॉक्यूमेंट्स सही होने के बाद 60 दिनों के भीतर घर के पते पर बच्चे का आधार कार्ड बन कर आ जाएगा। 
 

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 17, 2025