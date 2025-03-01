Bank Holidays: फटाफट निपटा लें काम, मार्च में कुल 14 दिन बैंक रहेंगे बंद - नोट करें डेट

Bank Holiday in March 2025: आज से नया महीना यानी मार्च की शुरुआत हो गई है। इस महीने अगर आपको बैंक का कुछ काम है तो जल्दी निपटा लें क्योंकि होली के इस महीने में बैंक में कुल 14 दिन कामकाज नहीं होगा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बैंक कब-कब और कहां बंद रहेगा।

advertisement

दूसरा और चौथा शनिवार और सभी रविवार

मार्च का दूसरा शनिवार 8 मार्च और चौथा शनिवार 22 मार्च को पड़ा रहा है। इसलिए ये दोनों दिन बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 2, 9, 16, 23 और 30 मार्च को बैंक रविवार के कारण बंद रहेगा। आरबीआई ने अपने हॉलीडे कैलेंड में यह लिखा है कि सभी शेड्यूल और नॉन-शेड्यूल बैंकों में दूसरे और चौथे शनिवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

7 मार्च

चापचर कुट के कारण बैंक Aizawl में बंद रहेगा।

13 मार्च

होलिका दहन/अट्टुकल पोंगाला के कारण बैंक Dehradun, Kanpur, Lucknow, Ranchi और Thiruvananthapuram में बंद रहेगा।

14 मार्च

Agartala, Bengaluru, Bhubaneswar, Chennai, Imphal, Kochi, Kohima, और Thiruvananthapuram को छोड़कर देश भर के बैंक होली (दूसरा दिन) - धुलेटी/धुलैंडी/डोल जात्रा के कारण बंद रहेंगे।

15 मार्च

होली/याओसांग दूसरा दिन के कारण बैंक Agartala, Bhubaneswar, Imphal, और Patna में बंद रहेगा।

22 मार्च

दूसरे शनिवार के साथ-साथ पटना में बिहार दिवस के कारण बैंक बंद रहेगा।

27 मार्च

शब-ए-कद्र के कारण बैंक Jammu और Srinagar में बंद रहेगा।

28 मार्च

जुमात-उल-विदा के कारण बैंक Jammu और Srinagar में बंद रहेगा।

31 मार्च

Aizawl और Shimla को छोड़कर देश भर के बैंक रमज़ान-ईद (ईद-उल-फितर) (शावल-1)/खुतुब-ए-रमज़ान के कारण बंद रहेंगे।