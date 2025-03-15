Bank Holiday Today 15 March: होली के कारण क्या आज भी बैंक बंद है? जानिए बैंकों में आज कामकाज होगा या नहीं

Saturday Bank Holiday: अगर आपको आज बैंक जाकर कोई काम करवाना है तो आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा की आज यानी शनिवार 15 मार्च 2025 को बैंक खुला है या नहीं?

आज बैंकों का दूसरा शनिवार भी नहीं है और ना ही होली है लेकिन देश में कुछ जगहों पर दो दिन होली मनाई जाती है इसलिए आज आपके मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या आज भी बैंक बंद रहेंगे?

हम आपको इस खबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के आधिकारिक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक बिल्कुल पक्की जानकारी देंगे।

शनिवार 15 मार्च को बैंक खुला है या नहीं?

RBI के आधिकारिक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक आज Holi/Yaosang 2nd Day के कारण सिर्फ Agartala, Bhubaneswar, Imphal, Patna और Ranchi में बैंक बंद रहेंग। हालांकि देश के अन्य शहरों में बैंक आज खुले रहेंगे और सामान्य कामकाज होगा।

आपको बता दें कि बैंक पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को खुले रहते हैं। इस हिसाब से आज तीसरा शनिवार है इसलिए कुछ शहरों में बैंक वहां के रिजनल त्योहारों के कारण बंद हैं लेकिन अन्य जगहों पर खुले हैं।

Yaosang 2nd Day क्या है?

मणिपुर में याओसांग सबसे महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध त्योहारों में से एक है। याओसांग पांच दिनों तक चलने वाला उत्सव है जो मेइती सांस्कृतिक परंपराओं को एकीकृत करता है। त्योहार का एक मुख्य आकर्षण थबल चोंगबा है, जो चांदनी रात में किया जाने वाला एक पारंपरिक मणिपुरी लोक नृत्य है। यह नृत्य याओसांग का एक अभिन्न अंग है और सामुदायिक बंधन और खुशी का प्रतीक है।

मार्च में और कब-कब है छुट्टी?

22 मार्च

चौथे शनिवार के साथ-साथ पटना में बिहार दिवस के कारण बैंक बंद रहेगा।

27 मार्च

शब-ए-कद्र के कारण बैंक Jammu और Srinagar में बंद रहेगा।

28 मार्च

जुमात-उल-विदा के कारण बैंक Jammu और Srinagar में बंद रहेगा।

31 मार्च

Aizawl और Shimla को छोड़कर देश भर के बैंक रमज़ान-ईद (ईद-उल-फितर) (शावल-1)/खुतुब-ए-रमज़ान के कारण बंद रहेंगे।

कितने तरह के होते हैं बैंक हॉलीडे?

आरबीआई ने बैंक हॉलीडे को तीन प्रकारों में कैटेगराइज किया है: पहला- नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, दूसरा- रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) हॉलीडे और तीसरा- बैंक क्लोजिंग ऑफ अकाउंट