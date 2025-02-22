Bank Holiday in March 2025: मार्च में 14 दिन बैंक रहेंगे बंद - नोट कर लें डेट

Bank Holiday in March 2025: जल्द ही मार्च का महीना शुरू होने जा रहा है और नए महीने में अगर आपको बैंक के ब्रांच में जाकर कराने लायक कुछ काम है तो आपके लिए यह जरूरी खबर हो सकती है। दरअसल मार्च में अलग-अलग कारणों देश के अलग-अलग शहरों में बैंक कुल 14 दिनों के लिए बंद रहेंगे। चलिए जानते हैं कब-कब और कहां-कहां बैंक बंद रहेंगे।

advertisement

2 मार्च

रविवार के कारण बैंक पूरे देश में बंद रहेगा।

7 मार्च

चापचर कुट के कारण बैंक Aizawl में बंद रहेगा।

8 मार्च

महीने के दूसरे शनिवार के कारण देश भर के बैंक बंद रहेंगे।

9 मार्च

रविवार के कारण बैंक पूरे देश में बंद रहेगा।

13 मार्च

होलिका दहन/अट्टुकल पोंगाला के कारण बैंक Dehradun, Kanpur, Lucknow, Ranchi और Thiruvananthapuram में बंद रहेगा।

14 मार्च

Agartala, Bengaluru, Bhubaneswar, Chennai, Imphal, Kochi, Kohima, और Thiruvananthapuram को छोड़कर देश भर के बैंक होली (दूसरा दिन) - धुलेटी/धुलैंडी/डोल जात्रा के कारण बंद रहेंगे।

15 मार्च

होली/याओसांग दूसरा दिन के कारण बैंक Agartala, Bhubaneswar, Imphal, और Patna में बंद रहेगा।

16 मार्च

रविवार के कारण बैंक पूरे देश में बंद रहेगा।

22 मार्च

इस दिन पूरे देश के बैंक महीने का दूसरा शनिवार और खासकर पटना में बिहार दिवस के कारण बैंक बंद रहेगा।

23 मार्च

रविवार के कारण बैंक पूरे देश में बंद रहेगा।

27 मार्च

शब-ए-कद्र के कारण बैंक Jammu और Srinagar में बंद रहेगा।

28 मार्च

जुमात-उल-विदा के कारण बैंक Jammu और Srinagar में बंद रहेगा।

30 मार्च

रविवार के कारण बैंक पूरे देश में बंद रहेगा।

31 मार्च

Aizawl और Shimla को छोड़कर देश भर के बैंक रमज़ान-ईद (ईद-उल-फितर) (शावल-1)/खुतुब-ए-रमज़ान के कारण बंद रहेंगे।