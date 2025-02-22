Bank FD vs NBFC FD : कहां निवेश करना ज्यादा सुरक्षित? आपके लिए कौन सा सही - दूर करें कन्फ्यूजन

Bank FD vs NBFC FD : फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) उन लोगों के लिए एक बेहतरीन निवेश विकल्प है जो वित्तीय लक्ष्यों को बिना रिस्क के पूरा करना चाहते हैं। एफडी पर निवेशकों को निश्चित रिटर्न मिलता है। जब बात एफडी की आती है तो निवेशकों के पास दो विकल्प आते हैं: पहला- किसी भी बैंक में एफडी करवाएं और दूसरा- किसी भी एनबीएफसी कंपनी में एफडी करवाएं।

advertisement

आज कल कई एनबीएफसी कंपनियां कुछ-कुछ प्राइवेट या पब्लिक बैंक से एफडी पर अधिक ब्याज दर दे रही हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठना लाजमि है कि एफडी कहां करवाएं- बैंक में या एनबीएफसी में? दोनों में से कौन सुरक्षित है और आपको ज्यादा कहां फायदा होगा। चलिए एक-एक कर जानते हैं।

क्या होता है बैंक एफडी?

बैंक एफडी बैंकों द्वारा पेश किया जाने वाला एक पारंपरिक जमा विकल्प है। जब आप किसी बैंक में एफडी खोलते हैं, तो आप एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित राशि जमा करते हैं, और बैंक आपको एक निर्धारित ब्याज दर देता है। बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जिससे आपका पैसा सुरक्षित और स्थिर हो जाते हैं।

क्या होता है एनबीएफसी एफडी?

एनबीएफसी एफडी, बैंक एफडी के समान होता है लेकिन यह नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों द्वारा पेश किया जाता है। एनबीएफसी लोन, फाइनेंस और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन वे सेविंग अकाउंट नहीं खोलते।

Bank vs NBFC FD: कौन ज्यादा सुरक्षित?

बैंक एफडी को सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक माना जाता है क्योंकि वो DICGC के माध्यम से बीमा कवरेज प्रदान करते हैं, जिससे ₹5 लाख तक की जमा राशि एकदम सुरक्षित होती है।

एनबीएफसी एफडी, हालांकि आरबीआई द्वारा रेगुलेट होते हैं लेकिन ये बीमा कवरेज के साथ नहीं आते हैं। हालांकि हाई क्रेडिट रेटिंग वाली एनबीएफसी कंपनी अधिक सुरक्षित हो सकती हैं, लेकिन बैंक एफडी की तुलना में उनमें जोखिम अधिक होता है।

Bank vs NBFC FD: किसमें ज्यादा रिटर्न?

रिटर्न के मामले में एनबीएफसी कंपनियां आगे हैं। सामान्य तौर पर बैंक 4-7% के बीच ब्याज देते हैं लेकिन कुछ-कुछ एनबीएफसी कंपनियां एफडी के कार्यकाल और बाजार स्थितियों के आधार पर 8% से 9% तक का ब्याज भी देती हैं।

Bank vs NBFC FD: किसमें करें निवेश?

अपनी बचत की योजना बनाते समय, अपने वित्तीय लक्ष्य पर विचार करें। चाहे आप बैंक एफडी या एनबीएफसी ले रहे हों, सुनिश्चित करें कि आप पूरी तरह से रिसर्च करें और एक ऐसी स्कीम चुनें जो आपकी जरूरत पूरी करे। यदि आप बैंक एफडी नहीं बल्कि एनबीएफसी से एफडी ले रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि यह किसी प्रतिष्ठित कंपनी से हो।

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।