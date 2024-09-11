scorecardresearch
Ayushman Bharat Yojana: अब 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों का इलाज फ्री

Harsh Verma
Sep 11, 2024
Ayushman Yojana

केंद्र सरकार की ओर से बड़ा ऐलान हुआ है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि अब 70 साल से ऊपर के सभी लोग आयुष्मान भारत पीएम जनआरोग्य योजना में शामिल होंगे। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। लोकसभा चुनाव से पहले जारी BJP घोषणापत्र में ये बात कही गई थी। सरकार के मुताबिक इस फैसले से 6 करोड़ सीनियर सिटिजंस को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल सकेगा। इसमें देश के करीब 4.5 करोड़ परिवार शामिल होंगे।

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि शुरुआत में योजना के लिए 3,437 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैसे-जैसे लोग इस योजना से जुड़ेंगे, इसका दायरा भी बढ़ाया जाएगा। आइये समझते हैं कि सरकार के इस फैसले की क्या हैं बारीकियां?

कौन बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड?

1) गांव में रहने वाले 
2) अनुसूचित जाति या जनजाति और आदिवासी
3) गरीबी रेखा के नीचे आने वाले
4)असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले
5) दिहाड़ी मजदूरी करने वाले
6) परिवार में कोई दिव्यांग भी

कौन नहीं बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड?

1) संगठित क्षेत्र में काम करने वाले
2) जिनके पास पक्का मकान और गाड़ी हो
3) जिनका PF कटता है
4) सरकारी कर्मचारी
5) ESIC के मेंबर
6) इनकम टैक्स देने वाले

 70 साल और उससे ज्‍यादा उम्र के सभी बुजुर्ग चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, वो इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। उनके लिए एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा। इससे उन्हें हर साल 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। देशभर में 30,174 अस्पताल आयुष्मान योजना में जुड़ेंगे।


 

Sep 11, 2024