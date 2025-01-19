scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसAadhar Card से 2 लाख तक का Personal Loan: आसान तरीका-कम दस्तावेज-तुरंत मंजूरी, जानें सबकुछ

Aadhar Card से 2 लाख तक का Personal Loan: आसान तरीका-कम दस्तावेज-तुरंत मंजूरी, जानें सबकुछ

अब आप आसानी से आधार कार्ड से पर्सनल लोन ले सकते हैं। इस लोन का प्रोसेस काफी आसान होता है और इसमें कम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आप आधार कार्ड से कैसे लोन ले सकते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 19, 2025 17:18 IST

कोई भी मुसीबत कभी बता कर नहीं आती है। कभी हमें अचानक पैसों की जरूरत पड़ सकती है। इन स्थिति में हम लोन (Loan) लेना चाहते हैं पर उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। अब आप आसानी से झटपट 2 लाख रुपये का पर्सनल लोन (Personal Loan) ले सकते हैं। यह लोन आपको आधार कार्ड (Aadhaar Card) पर मिलता है। इसका प्रोसेस भी आसान है और कम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। 

आधार कार्ड से लोन लेने के फायदे

कम दस्तावेज़ीकरण: आधार कार्ड पर लोन लेने के लिए कम दस्तावेज की आवश्यकता होती है। पहचान और पते का प्रमाण केवल आधार से ही साबित हो जाता है, जिससे बाकी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती।

डिजिटल प्रक्रिया: आधार कार्ड के आधार पर लोन लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। डिजिटल प्रोसेस के कारण लोन की मंजूरी जल्दी मिलती है और लोन के पैसे तुरंत आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं।

कौन लोग ले सकते हैं यह लोन?

उम्र: आवेदनकर्ता की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
क्रेडिट स्कोर: आपका क्रेडिट स्कोर 650 से 700 या उससे अधिक होना चाहिए।
वैलिड आधार कार्ड: आधार कार्ड को आपके सक्रिय मोबाइल नंबर से लिंक किया गया होना चाहिए।
रोजगार: आवेदक सैलरीड कर्मचारी या स्वरोजगार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए।

लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आधार कार्ड पर लोन के लिए सामान्यत: पैन कार्ड, पिछले 3-6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप या आय प्रमाण पत्र और खुद का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के लिए आयकर रिटर्न (ITR) की आवश्यकता होती है।

कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले बैंक या एनबीएफसी की वेबसाइट पर जाएं या उनकी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
  • अब लोन के लिए पात्रता मानदंड चेक करें। बैंक या NBFC के वेबसाइट पर पात्रता कैलकुलेटर से आप आसानी से यह पता कर सकते हैं कि आप लोन के लिए योग्य हैं या नहीं।
  • आधार कार्ड, पैन कार्ड और आय प्रमाण जैसे दस्तावेज अपलोड करें। 
  • दस्तावेज जमा करने के बाद लोन की स्वीकृति मिल जाती है और आमतौर पर 24 से 48 घंटों में राशि आपके खाते में ट्रांसफर हो जाती है।
     

