फोन की तरह आपके Aadhaar Card की भी है हिस्ट्री, ये स्टेप्स फॉलो कर जानें कहां-कहां हुआ आधार का यूज

Aadhaar Card बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। सरकारी कामों के साथ गैर-सरकारी कामों के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में कई बार हमें डर भी लगता है कि कहीं कोई हमारे आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। ऐसे में आप अपने आधार कार्ड की हिस्ट्री के जरिये आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड का इस्तेमाल कहां-कहां हो रहा है।

अगर आपको लगता है कि आपके आधार कार्ड का कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है तो आप अपने आधार कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल न कर पाए। हम आपको नीचे बताएंगे कि आधार कार्ड की हिस्ट्री कैसे चेक करें और उसे ब्लॉक-अनब्लॉक कैसे करें।

आधार हिस्ट्री कैसे चेक करें (How to Check Aadhaar History)

स्टेप 1: सबसे पहले UIDAI ( https://uidai.gov.in) के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2: अब My Aadhaar को सेलेक्ट करें।

स्टेप 3: इसके बाद 'Aadhaar Authentication History' पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब अपना 12 डिजिट का आधार नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें।

स्टेप 5: इसके बाद आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी पर सेलेक्ट करें।

स्टेप 6: अब फोन में आए ओटीपी को सेलेक्ट करें।

अब आपको स्क्रीन पर अपनी आधार हिस्ट्री शो होगी। इस हिस्ट्री के जरिये आप जान पाएंगे कि आपका आधार कार्ड कहां-कहां यूज हुआ है।

कैसे लॉक-अनलॉक करें आधार (How to lock-unlock Aadhaar Card)

आधार कार्ड को लॉक-अनलॉक करने के लिए आपको My Aadhaar में जाकर Lock/Unlock Biometrics को सेलेक्ट करना होगा। अब आधार नंबर और ओटीपी के मदद से आधार नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं।

आधार दाता चाहें तो मास्क्ड आधार कार्ड (Masked Aadhaar Card) का यूज कर सकते हैं। इस कार्ड में आधार नंबर पूरा नहीं दिखता है। इसके अलावा यह आधार कार्ड भी पूरी तरह से मान्य होता है।