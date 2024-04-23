Learn Stock Markets Part 2: जानिए शेयर मार्केट में कौन-कौन से शब्दों का होता है प्रयोग, क्या है इनके मायने?

पिछले भाग में हमने आपको बताया कि कैसे शेयर बाजार में काम करने से पहले कुछ शब्दों के बारे में जानना आवश्यक होता है। ठीक इसी तरह आज इस भाग में हम जानने की कोशिश करेंगे शेयर बाजार के कुछ और शब्दों के बारे में।

स्कवेयर ऑफ (Square off) करना या सौदा काटना

स्कवेयर ऑफ का मतलब होता है कि आप अपनी पोजीशन खत्म करना चाहते हैं। अगर आप लाँग पोजीशन बना कर बैठे हैं तो आप स्कवेयर ऑफ करने के लिए शेयर बेच देते हैं। यहां आप शॉर्ट नहीं कर रहे अपने पास मौजूद पोजीशन को बेच रहे हैं। कई बार आम बोलचाल की भाषा में इस सौदा काटना भी कहते हैं। जब आप शॉर्ट पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करते हैं तो आप शेयर खरीदते हैं। यहां आप खरीद कर लाँग पोजीशन नहीं बना यहे हैं बल्कि आप शेयर खरीद कर शॉर्ट पोजीशन खत्म कर रहे हैं।

क्या होता है OHLC?

ओ एच एल सी का मतलब है ओपन हाई लो क्लोज। इसके बारे में आप विस्तार से टेक्निकल एनालिसिस के मॉड्यूल में जानेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि शेयर का ओपन प्राइस यानी वो जहां खुला, जिस ऊँचाई तक उसकी कीमत गयी यानी हाई, जहाँ तक कीमत नीचे गयी यानी लो और बाजार बंद होते वक्त जो कीमत थी यानी क्लोज।

वॉल्यूम (Volume):

किसी शेयर का वॉल्यूम किसी एक दिन उस शेयर में हुए कुल सौदों (बेचने और खरीदने दोनों) में शेयरों की संख्या को कहते हैं फ्यूचर और ऑप्शंस (Futures and Options): फ्यूचर और ऑप्शंस सेगमेंट को शेयर वायदा बाजार कहते हैं। इस सेगमेंट में लीवरेज्ड प्रॉडक्ट के सौदे होते हैं। इस सेगमेंट में कोई भी ट्रेड सोचसमझकर लें।