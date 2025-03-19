New NFO Alert: शॉर्ट टर्म के लिए कम जोखिम के साथ निवेश करना है? Zerodha ने लॉन्च की नई स्कीम - DETAILS
इस फंड का मकसद कम जोखिम वाले, शॉर्ट टर्म निवेश की बढ़ती मांग को पूरा करना है और निवेशकों को अपनी लिक्विडिटी को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए ज्यादा विकल्प प्रदान करना है।
New NFO Alert: अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम की तलाश में हैं जहां आप शॉर्ट टर्म के लिए कम जोखिम के साथ निवेश कर सकें तो आपके लिए खुशखबरी है। Zerodha Fund House ने आज Zerodha Overnight Fund का NFO लॉन्च किया है जिसे आप आज से सब्सक्राइब कर सकते हैं।
यह फंड ओवरनाइट सिक्योरिटीज में निवेश करने वाली एक ओपन-एंडेड डेट स्कीम है। इसका उद्देश्य कम जोखिम वाले, शॉर्ट टर्म निवेश की बढ़ती मांग को पूरा करना है और निवेशकों को अपनी लिक्विडिटी को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए ज्यादा विकल्प प्रदान करना है।
जीरोधा ओवरनाइट फंड का टारगेट वहां निवेश करना है जिनमें कम ब्याज दर और क्रेडिट जोखिम हो, जिससे यह कम जोखिम लेने वाले निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प बन जाता है।
किन निवेशकों के लिए है ये फंड?
ज़ेरोधा ओवरनाइट फंड उन निवेशकों के लिए है जो हाई लेवल की लिक्विडिटी देते हुए कम जोखिम के साथ रिटर्न दे।
Zerodha Overnight Fund Details
इस म्यूचुअल फंड स्कीम के एनएफओ का सब्सक्रिप्शन आज यानी 19 मार्च से खुल गया है। आप इसे 2 अप्रैल तक सब्सक्राइब कर सकेंगे। इस फंड का बेंचमार्क Nifty 1D Rate Index है।
निवेशक इस फंड में सिर्फ 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकेंगे।
यह स्कीम मुख्य रूप से डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटिज में निवेश करती है, जिनकी मैच्योरिटी अवधि सिर्फ़ एक कारोबारी दिन की होती है। बिना किसी एक्जिट लोड और NAV-आधारित प्राइस निर्धारण के साथ, यह फंड आसानी से सब्सक्रिप्शन के साथ रिडेंप्शन की सुविधा देता है।
लॉन्च पर जीरोधा फंड हाउस के सीईओ विशाल जैन ने कहा कि हमारा मानना है कि ओवरनाइट सिक्योरिटीज में निवेश करके यह फंड निवेशकों को उनकी शॉर्ट टर्म वित्तीय जरूरतों के मैनेजमेंट के लिए एक ऑप्शन देगा। विशान जैन ने आगे कहा कि यह फंड निवेश को आसान बनाने और निवेशकों को उनके वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के हमारे मिशन के अनुरूप है।
Zerodha Fund House के बारे में
जीरोधा फंड हाउस एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड और स्मॉलकेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है।