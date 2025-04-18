Best Mutual Fund Scheme: म्यूचुअल फंड निवेशक आमतौर पर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई म्यूचुअल फंड 1 साल में ही 3 साल वाला रिटर्न दे दे। जी हां आज हम जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की बात कर रहे हैं उसने निवेशकों को मात्र 1 साल में ही 20.14% का रिटर्न दिया है।

1 साल का यह रिटर्न कई म्यूचुअल फंड स्कीम के तीन साल के रिटर्न के बराबर है। जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Bandhan Small Cap Fund.

Bandhan Small Cap Fund Details

यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है जो मुख्य रूप से स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश करती है। यह फंड मुख्य रूप से स्मॉल कैप सेगमेंट के इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड सिक्योरिटीज में निवेश करके लॉन्ग टर्म में रिटर्न जनरेट करती है। इस फंड का बेंचमार्क BSE 250 Smallcap TRI है।

16 अप्रैल 2025 तक इस फंड का लेटेस्ट NAV 45.337 रुपये है। इस स्कीम को वेरी हाई कैटेगरी में रखा गया है। इस फंड को 25 फरवरी 2020 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में इस फंड के फंड मैनेजर मनीष गुनवानी हैं।

Bandhan Small Cap Fund Return

Bandhan Small Cap Fund के Direct Growth प्लान ने निवेशकों को पिछले 1 साल में 20.14% का रिटर्न, पिछले 3 साल में 27.15% का रिटर्न और पिछले 5 साल में 38.29% का तगड़ा रिटर्न दिया है। वहीं इस फंड ने अपने शुरुआत से अब तक 33.91% का रिटर्न दिया है।

अगर किसी निवेशक ने 1 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपये का Lumpsum निवेश किया होता तो उसके पास अभी ₹12,014.14 रुपये होते।

अगर उस निवेशक ने 3 साल पहले 10,000 रुपये लगाए होते तो उसके पास अभी 20,568.90 रुपये होते। वहीं अगर उसने 5 साल पहले 10,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास अभी 50,667.43 रुपये का कॉर्पस होता।

अगर किसी निवेश ने इस स्कीम की शुरुआत से ही 10,000 रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके पास 44,182 रुपये का कॉर्पस होता।