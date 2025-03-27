Mutual Fund: अगर आपने अभी निवेश रोका, तो हो सकता है बड़ा नुकसान! SIP निवेशकों के लिए जरूरी जानकारी

हाल ही में शेयर बाजार (Stock Market) में जबरदस्त गिरावट आई है, जिससे कई निवेशक घबरा गए हैं। जो लोग पहले जोश में पैसा लगा रहे थे, वे अब सोच में पड़ गए हैं कि निवेश जारी रखें या रुक जाएं। लेकिन अगर हम शेयर बाजार की हिस्ट्री (Share Market Histiry) देखें, तो बाजार की गिरावट (Market Crash) उन लोगों के लिए एक शानदार मौका साबित हुई है, जो समझदारी से निवेश करते हैं।

advertisement

लंबे समय में बाजार रिकवर हो जाता है

28 फरवरी 2025 तक के डेटा के अनुसार (Source: ICRA MFI), अगर कोई निवेशक बाजार के ऊंचे या निचले स्तर पर निवेश करे, तो लॉन्ग टर्म में उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाजार गिरता और उठता रहता है, लेकिन अगर निवेश लंबे समय तक रखा जाए, तो अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बनी रहती है।

गिरते बाजार में SIP क्यों जारी रखें? (Why Continue SIP in Falling Market?)

कम दाम में ज्यादा यूनिट खरीदने का मौका

जब बाजार गिरता है, तो एसआईपी (SIP - Systematic Investment Plan) से निवेशकों को कम कीमत में ज्यादा यूनिट खरीदने का मौका मिलता है। इससे औसत निवेश लागत कम हो जाती है और जब बाजार ऊपर जाता है, तो ज्यादा फायदा मिलता है। इसे रूपी-कॉस्ट एवरेजिंग (Rupee Cost Averaging) कहते हैं।

मिडकैप और स्मॉलकैप स्टॉक्स में ज्यादा ग्रोथ की संभावना

कोटक एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और डेब्ट एंड प्रोडक्ट हेड दीपक अग्रवाल ने बताया कि अगर हम निफ्टी मिडकैप 100 (Nifty Midcap 100) और निफ्टी स्मॉलकैप 100 (Nifty Smallcap 100) को देखें, तो उन्होंने लंबे समय में निफ्टी 50 (Nifty 50) से बेहतर रिटर्न दिया है। हालांकि, इनमें ज्यादा उतार-चढ़ाव होता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक निवेश बनाए रखें, तो शानदार मुनाफा हो सकता है।

बाजार को टाइम करने की जरूरत नहीं

बहुत से निवेशक सोचते हैं कि सही समय पर पैसा लगाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी यह नहीं बता सकता कि बाजार कब गिरेगा और कब बढ़ेगा। एसआईपी (SIP) आपको बाजार की चाल से बचाकर नियमित निवेश की सुविधा देता है। दीपक अग्रवाल ने इस बात पर कहा कि इतिहास गवाह है कि जब बाजार गिरा, और निवेशकों ने SIP जारी रखी, तो रिकवरी के बाद उन्हें बड़ा फायदा हुआ।

कंपाउंडिंग से पैसे तेजी से बढ़ते हैं

कंपाउंडिंग (Compounding) का नियम कहता है कि अगर आप पैसा लंबे समय तक लगाए रखते हैं, तो आपके पैसे पर मिलने वाला ब्याज भी बढ़ता जाता है। जब बाजार रिकवर होता है, तो आपकी निवेश राशि और उस पर मिलने वाला रिटर्न दोनों तेजी से बढ़ते हैं।

advertisement

निवेशकों के लिए जरूरी टिप्स (Investment Tips for Investors)