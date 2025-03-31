Upcoming IPO: Dalal Street पर IPO बाजार ठप, क्या जल्द लौटेगा बड़ा उछाल?

फाइनेंशियल ईयर FY25 खत्म होने को है, लेकिन IPO बाजार में एक अजीब सी शांति छाई हुई है। मार्च 2025 में अब तक कोई भी मेनबोर्ड IPO (Mainboard IPO) लॉन्च नहीं हुआ है। यह हालात करीब दो साल बाद पहली बार बने हैं। इससे पहले ऐसा मई 2023 में देखा गया था।

नए फाइनेंशियल ईयर (FY26) की शुरुआत के साथ ही बड़े आईपीओ की वापसी की उम्मीद है। कई बड़ी कंपनियां आईपीओ लॉन्चिंग की तैयारी कर रही हैं, लेकिन फिलहाल ध्यान SME सेगमेंट पर फोकस है।

इस हफ्ते कोई नया Mainboard IPO या SME IPO लॉन्च नहीं हो रहा, लेकिन चार SME कंपनियों के IPO अभी भी सब्सक्रिप्शन के लिए खुले हैं। वहीं, चार SME कंपनियां इस हफ्ते शेयर बाजार में एंट्री करने वाली हैं।

सब्सक्रिप्शन के लिए खुले हैं ये आईपीओ

Retaggio Industries IPO

इश्यू साइज: ₹15.50 करोड़



प्राइस: ₹25 प्रति शेयर



शेयर: 61.98 लाख (नया इश्यू)



सब्सक्रिप्शन विंडो: 27 मार्च – 2 अप्रैल



लिस्टिंग डेट: 7 अप्रैल (BSE SME)

Spinaroo Commercial IPO

इश्यू साइज: ₹10.17 करोड़



प्राइस: ₹51 प्रति शेयर



शेयर: 19.94 लाख (नया इश्यू)



सब्सक्रिप्शन विंडो: 28 मार्च – 3 अप्रैल



लिस्टिंग डेट: 8 अप्रैल (BSE SME)



Infonative Solutions IPO

इश्यू साइज: ₹24.71 करोड़



प्राइस बैंड: ₹75 – ₹79 प्रति शेयर



इश्यू टाइप: बुक-बिल्डिंग



सब्सक्रिप्शन विंडो: 28 मार्च – 3 अप्रैल



लिस्टिंग डेट: 8 अप्रैल (BSE SME)



SME IPO लिस्टिंग्स: कौन-कौन करेगा बाजार में एंट्री?

इस हफ्ते चार SME कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होंगी।Desco Infratech की लिस्टिंग BSE SME पर 1 अप्रैल 2025 को होगी। वहीं, 2 अप्रैल 2025 को NSE SME पर Shri Ahimsa Naturals और ATC Energies की लिस्टिंग होगी। इसी तरह BSE SME पर Identixweb की लिस्टिंग 3 अप्रैल 2025 को होगी।

आगे IPO बाजार में क्या हो सकता है?

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सुस्ती सिर्फ FY26 की जोरदार शुरुआत से पहले का ब्रेक हो सकता है। बड़ी कंपनियों जैसे Zepto, Reliance Jio और LG Electronics के IPO जल्द ही बाजार में आने की उम्मीद है