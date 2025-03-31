Upcoming Cars in April 2025: Maruti e Vitara से BMW 2 Series तक,अप्रैल 2025 में भारत में लॉन्च होंगी ये शानदार कारें

अगर आप नई कार लेने की सोच रहे हैं, तो अप्रैल 2025 में कई धांसू गाड़ियां आने वाली हैं! इस महीने बाजार में Maruti e Vitara, Kia Carens Facelift, Volkswagen Tiguan R-Line, Skoda Kodiaq, और BMW 2 Series जैसी गाड़ियां दस्तक देने जा रही हैं। कुछ दमदार SUV होंगी, तो कुछ लग्जरी और स्पोर्टी कारें। चलिए, जानते हैं इन कारों के बारे में, उनकी खासियत और लॉन्च डेट!

Maruti e Vitara

लॉन्च की उम्मीद: अप्रैल 2025 के बीच\

संभावित कीमत: ₹17 लाख (एक्स-शोरूम)

मारुति की पहली इलेक्ट्रिक SUV Maruti e Vitara को लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह पहले मार्च में लॉन्च होनी थी, लेकिन अब अप्रैल के अंत तक आने की उम्मीद है। यह Hyundai Creta Electric को कड़ी टक्कर देगी।

इसमें शानदार डिजाइन, तीन-भाग वाले LED DRLs, 18-इंच अलॉय व्हील्स और कनेक्टेड LED टेल लाइट्स दी गई हैं। 48.8 kWh और 61.1 kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिलेंगे, जिससे यह 500 किमी से ज्यादा की रेंज दे सकती है।

2025 Kia Carens Facelift

लॉन्च की उम्मीद: 25 अप्रैल 2025

संभावित कीमत: ₹11 लाख (एक्स-शोरूम)

अगर आप फैमिली कार की तलाश में हैं, तो Kia Carens Facelift आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। इसमें नया फ्रंट बंपर, रीडिज़ाइन LED DRLs, नए अलॉय व्हील्स और अपडेटेड LED टेल लाइट्स मिलेंगी।

इंटीरियर की डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें अपडेटेड डैशबोर्ड और नए फीचर्स जोड़े जाएंगे। इंजन ऑप्शन पहले जैसे ही रहेंगे – पेट्रोल और डीजल दोनों में उपलब्ध होगी।

Volkswagen Tiguan R-Line

लॉन्च डेट: 14 अप्रैल 2025

संभावित कीमत: ₹55 लाख (एक्स-शोरूम)

Volkswagen की Tiguan R-Line एक स्पोर्टी और लग्जरी SUV होगी, जो CBU (Completely Built-Up) यूनिट के रूप में भारत आएगी। इस गाड़ी का डिजाइन अग्रेसिव है, जिसमें ब्लैक एक्सेंट, ‘R’ बैजिंग, ऑल-ब्लैक इंटीरियर और रेड हाइलाइट्स मिलेंगे।

इसे 190 PS पावर और 320 Nm टॉर्क देने वाले 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन में लॉन्च किया जाएगा।

2025 Skoda Kodiaq

लॉन्च डेट: 16 अप्रैल 2025 हो सकती है

संभावित कीमत: ₹40 लाख (एक्स-शोरूम)

Skoda Kodiaq की नई जनरेशन अप्रैल के अंत तक मार्केट में आ सकती है। डिजाइन में कुछ छोटे बदलाव होंगे, लेकिन इंटीरियर को पूरी तरह नया लुक दिया जाएगा।

फीचर्स की बात करें, तो इसमें 13-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, अपडेटेड AC कंट्रोल डायल और नई सीट अपहोल्स्ट्री दी जाएगी। इसमें 204 PS पावर वाला 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलेगा।

2025 BMW 2 Series

संभावित लॉन्च डेट: 20 अप्रैल 2025

संभावित कीमत: ₹46 लाख (एक्स-शोरूम)

अगर आप स्पोर्ट्स सेडान पसंद करते हैं, तो BMW 2 Series आपके लिए सही ऑप्शन हो सकती है। इसमें नई किडनी ग्रिल, अपडेटेड 18-इंच अलॉय व्हील्स और रीडिजाइन LED टेल लाइट्स मिलेंगी।

इंटीरियर में 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, मल्टी-कलर एंबियंट लाइटिंग और पावर्ड फ्रंट सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स होंगे। भारत में इसे 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2-लीटर डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया जाएगा।