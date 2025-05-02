scorecardresearch
Newsम्यूचुअल फंडपैसों की तंगी के कारण SIP करना हो रहा मुश्किल, पैसे निकालने से अच्छा सेलेक्ट करें ये ऑप्शन

पैसों की तंगी के कारण SIP करना हो रहा मुश्किल, पैसे निकालने से अच्छा सेलेक्ट करें ये ऑप्शन

कई बार फाइनेंशियल प्रॉबल्म आने पर हम निवेश नहीं कर पाते हैं। ऐसे में कई लोग SIP इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। निवेश को रोकने की जगह उन्हें आर्टिकल में बताए गए ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 2, 2025 15:06 IST
SIP Pause
SIP Pause

आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट के लिए जॉब पर्सन हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड की SIP (Systematic Investment Plan) में लगाते हैं। SIP के जरिये वह फ्यूचर के लिए अच्छी सेविंग कर सकते हैं। हम कोशिश तो करते हैं कि हर महीने इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि इनकम कम हो जाती है या फिर बड़े खर्चें हो जाते हैं। इन स्थिति में इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल हो जाता है। 

कई बार लोग फाइनेंशियल परेशानी आने पर एसआईपी से निकासी कर देते हैं या एसआईपी बंद कर देते हैं। निवेशकों को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप भी ऐसी ही किसी फाइनेंशियल परेशानी से जूझ रहे हैं और आपकी मंथली SIP भरना मुश्किल हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं।  SIP बंद करने की बजाय आप SIP Pause का ऑप्शन चुन सकते हैं।

क्या है SIP Pause? (What is  SIP Pause)

SIP Pause का मतलब है कि आप कुछ समय के लिए अपनी मंथली SIP को रोक सकते हैं। यानी एक तय समय के लिए आपको SIP भरने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपका निवेश पूरी तरह से बंद भी नहीं होगा। आप खुद तय कर सकते हैं कि कितने महीने के लिए SIP को रोका जाए। kR मामलों में SIP को 3 महीने से लेकर 12 महीने तक के लिए रोका जा सकता है। जैसे ही आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, आप दोबारा SIP शुरू कर सकते हैं।

कब करें SIP Pause का इस्तेमाल?

SIP Pause का ऑप्शन सिर्फ तभी चुनें जब वाकई में कोई मुश्किल समय चल रहा हो। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी नौकरी चली गई है या फिर मेडिकल इमरजेंसी है तब भी यह ऑप्शन सेलेक्ट करें। हर महीने SIP में पैसा न लगने से आपके निवेश की ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है। इसलिए बिना जरूरत SIP को रोकने से नुकसान हो सकता है।

SIP Pause का फायदा? (Benefits of SIP Pause)

SIP Pause ऑप्शन सेलेक्ट करने पर आपको एसआईपी बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब फाइनेंशियल स्थिति ठीक हो जाए तब दोबारा निवेश शुरू किया जा सकता है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट की आदत बनी रहती है। यहां तक कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान गड़बड़ नहीं होता है। 

Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
