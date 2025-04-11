Mutual Fund: SIP की यह ट्रिक अपनाई और 21 साल में बना डाले 1 करोड़! जानिए कैसे

आजकल बहुत से लोग अपना पैसा SIP यानी Systematic Investment Plan में लगा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाते हैं और लंबे समय में बड़ा फंड बना सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ₹5000 की SIP से करोड़पति कैसे बन सकते हैं तो आपके लिए एक खास तरीका है।

SIP क्या है? (What is SIP?)

SIP एक ऐसा तरीका है जिससे आप हर महीने कुछ पैसे म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में लगाते हैं। ये पैसे शेयर मार्केट में जाते हैं लेकिन एक्सपर्ट्स के जरिए। इसलिए सीधा शेयर खरीदने के मुकाबले कम रिस्क और ज्यादा मुनाफा होता है। SIP को लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें आपको 12% तक का रिटर्न मिल सकता है।

टॉप-अप एसआईपी क्या होती है? (What is Top-Up SIP?)

Top-Up SIP का मतलब है कि आप हर साल अपनी SIP की राशि बढ़ाते हैं। जैसे अगर आपने ₹5000 से शुरुआत की और हर साल इसमें 10% यानी ₹500 जोड़ते रहे, तो ये धीरे-धीरे बढ़ती रहेगी और आपका रिटर्न भी बढ़ता जाएगा।

उदाहरण के लिए पहले दो साल में हर महीने ₹5000 की इन्वेस्टमेंट और फिर तीसरे साल में इसे बढ़ाकर ₹6050 मंथली इन्वेस्ट करते। ऐसे करते-करते जब आप 21 साल तक SIP में टॉप-अप करते हैं, तो आप करीब ₹38 लाख निवेश करते हैं और आपको मिलते हैं लगभग ₹1.08 करोड़।

रेगुलर SIP और टॉप-अप SIP में फर्क (SIP vs Top-Up SIP)

अगर आप सिर्फ ₹5000 की रेगुलर SIP चलाते हैं, तो आपको 21 साल में करीब ₹52 लाख मिलते हैं। लेकिन टॉप-अप SIP अपनाने पर ये रकम सीधे 1 करोड़ से ज्यादा हो सकती है।

क्यों करें SIP में निवेश? (Benefits of SIP Investment)

आप सिर्फ ₹500 से भी SIP शुरू कर सकते हैं। एसआईपी के जरिये लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड बनाया जा सकता है। एसआईपी बाजार में हो रहे उतार-चढ़ाव से बचाता है। इसके अलावा यह रेगुलर इन्वेस्टमेंट की आदत भी लगता है। यहां तक कि एसआईपी में इन्वेस्ट करने पर टैक्स सेविंग के ऑप्शन भी मिलते हैं।