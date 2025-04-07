Mutual Fund SIP: गिरते बाजार में एसआईपी रोक दें या स्किप कर दें या और बढ़ा दें?
अगर आप भी अपने SIP को बंद कर दें या फिर स्किप कर दें या भी और बढ़ाने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है।
Mutual Fund SIP: शेयर बाजार में सोमवार 07 अप्रैल को भारी गिरावट देखने को मिल रही है जिसके कारण ज्यादातर निवेशकों के पोर्टफोलियो लाल निशान पर हैंं। इस बीच अगर आप भी अपने SIP को बंद कर दें या फिर स्किप कर दें या भी और बढ़ाने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है।
दरअसल जब शेयर बाजार गिरता है दो निवेशकों के मन में दो ख्याल आते हैं। पहला की निवेश को रोक दो या फिर सस्ते दाम पर और खरीद लो। अगर आप म्यूचुअल फंड में गिरते बाजार में निवेश करते हैं तो NAV सस्ता होता है जिसके कारण निवेश करने पर यूनिट ज्यादा मिलता है।
BT Bazaar को Lakshmishree के अंशुल जैन ने बताया कि शेयर बाजार में गिरावट के बीच SIP निवेशकों को क्या करना चाहिए? चलिए डिटेल में जानते हैं।
SIP चालू रखें या बंद कर दें या बढ़ा दें?
Lakshmishree के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने बताया कि शेयर बाजार में गिरावट के बीच SIP के जरिए निवेश करने वाले निवेशकों को अपना एसआईपी और बढ़ा देना चाहिए।
म्यूचुअल फंड में यूनिट का क्या मतलब?
म्यूचुअल फंड की एक यूनिट म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेशक के ओनरशिप को दर्शाती है। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आप फंड की यूनिटें खरीदते हैं। प्रत्येक यूनिट म्यूचुअल फंड स्कीम द्वारा रखी गई कुल एसेट के एक हिस्से को दर्शाती है।
प्रत्येक यूनिट का वैल्यू म्यूचुअल फंड स्कीम के नेट एसेट वैल्यू (NAV) को बकाया यूनिट की कुल संख्या से डिवाइड करके निर्धारित किया जाता है।
पोर्टफोलियो में विविधता लाएं
विभिन्न एक्सपर्ट के मुताबिक निवेशकों को कभी भी अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना चाहिए। निवेशकों को निवेश करने से पहले अपना वित्तीय लक्ष्य तय करना चाहिए और उसकी के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डायवर्सिफाइ करना चाहिए।