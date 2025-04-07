Stock Update: रियल एस्टेट से डिजिटल लर्निंग तक, Eraaya की नई स्ट्रैटेजी आई सामने

7 अप्रैल 2025 को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। दोनों स्टॉक एक्सचेंज करीब 3 फीसदी तक गिर गए थे। मार्केट के सभी सेक्टर में गिरावट जारी है। गिरावट भरे कारोबार के बीच में कई कंपनियों ने बड़ा एलान किया है। दरअसल,Eraaya Lifespaces Limited ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह डिजिटल एजुकेशन में काम करने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने Ebix SmartClass के साथ पार्टनरशिप किया है।

आपको बता दें कि आज के ट्रेडिंग सेशन में Eraaya के शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे थे। करीब 3.05 बजे कंपनी के शेयर 5 फीसदी टूटकर 52.46 रुपये प्रति शेयर पर था।

डिजिटल एजुकेशन में होगी एंट्री

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने Ebix SmartClass के साथ पार्टनरशिप की है। इस साझेदारी के बाद कंपनी एजुकेशन सेक्टर में विस्तार करेगी। इस पार्टनरशिप में दोनों कंपनियों को स्कूलों, संस्थानों और छात्रों के लिए बेहतर डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशंस तैयार करने में मदद करेगी।

बता दें कि Ebix SmartClass पहले से ही कई स्कूलों में अपने स्मार्ट क्लासरूम सॉल्यूशंस के लिए जानी जाती है। अब Eraaya के साथ मिलकर यह टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा व्यापक स्तर पर पहुंच सकेगी।

Eraaya Lifespaces के मुताबिक यह साझेदारी हमारी रणनीतिक सोच का हिस्सा है, जिसमें हम एजुकेशन सेक्टर में एक सशक्त और टिकाऊ बदलाव लाना चाहते हैं। Ebix SmartClass के साथ जुड़कर हम डिजिटल लर्निंग को और सुलभ बना सकेंगे।

Eraaya Lifespaces शेयर परफॉर्मेंस

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी ने दो साल में 5146.00 फीसदी का रिटर्न दिया है। हालांकि, इस साल में अभी तक शेयर ने 54.70 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर ने पांच साल में 6802.63 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) दिया है। बीएसई से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी का मार्केट-कैप 1,000.38 करोड़ रुपये है। कंपनी के स्टॉक का 52 वीक हाई 316.90 रुपये और 52 वीक लो 42.64 रुपये है।