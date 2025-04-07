scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारApollo Micro Systems का शेयर 13% टूटा, Defence Sector के इस Stock में क्यों आई गिरावट?

Apollo Micro Systems का शेयर 13% टूटा, Defence Sector के इस Stock में क्यों आई गिरावट?

शेयर बाजार में जारी बिकवाली के कारण Apollo Micro Systems के शेयर भी धाराशाही हो गया है। स्टॉक में 13 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। आर्टिकल में जानते हैं कि शेयर में गिरावट क्यों आई है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 7, 2025 14:58 IST
Apollo Micro Systems
Apollo Micro Systems Share

7 अप्रैल 2025 को Apollo Micro Systems के शेयर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। शेयर BSE पर 13.63% तक टूट गया, और दिन के दौरान ₹101.05 तक आ गया, जो इसके 52 हफ्तों के निचले स्तर ₹88.10 से बस थोड़ा ही ऊपर है।

दोपहर 3 बजे तक यह शेयर करीब ₹107.77 पर ट्रेड कर रहा था, यानी 7.68% की गिरावट। इसी बीच पूरे बाजार का सेंटीमेंट भी निगेटिव था, जहां BSE Sensex में 3,335 अंकों की गिरावट देखी गई।

advertisement

शेयर में तेज गिरावट की वजह क्या है?

बाजार में Risk-Averse माहौल के कारण निवेशकों ने Equity से दूरी बनानी शुरू की है। इसका सीधा असर Apollo Micro Systems जैसे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स पर पड़ा है। इस शेयर में अचानक तेज ट्रेडिंग भी देखने को मिली – BSE पर करीब 0.89 लाख शेयर ट्रेड हुए, जो पिछले दो हफ्तों के एवरेज से कहीं ज्यादा है। अगर NSE और BSE दोनों को मिलाएं, तो कुल मिलाकर 5.6 मिलियन शेयरों का लेन-देन हो चुका है।

कंपनी के आंकड़े क्या कहते हैं? (Apollo Micro Systems Q4 Update)

Apollo Micro Systems ने अपनी Q4FY25 (मार्च तिमाही) की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी शेयर की है। कंपनी का रेवेन्यू ₹161.76 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ₹135.43 करोड़ था। यानी 19.44% की सालाना ग्रोथ दर्ज हुई है।

हालांकि Q3FY25 में कंपनी का रेवेन्यू ₹148.39 करोड़ था, जो Q2FY25 के ₹160.7 करोड़ से थोड़ा कम है। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो Q3FY25 में कंपनी ने ₹18.24 करोड़ का मुनाफा कमाया, जो Q2FY25 के ₹15.73 करोड़ और Q3FY24 के ₹9.9 करोड़ से बेहतर है।

Apollo Micro Systems क्या करती है?

यह डिफेंस कंपनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग डिज़ाइन के साथ-साथ Aerospace, Defence और Homeland Security के लिए जरूरी तकनीक बनाती है। इसके क्लाइंट्स में DRDO, ISRO, HAL, BEL और इंडियन आर्मी जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Apr 7, 2025