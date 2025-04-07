Share Market Today: Vishal Fabrics शेयर पर रखें नजर, कंपनी ने पेश किया ये सर्टिफिकेट

स्टॉक मार्केट के निवेशकों को ब्लूचिप्स कंपनियों के शेयर के साथ पेनी स्टॉक (Penny Stock) पर भी नजर रखनी चाहिए। दरअसल, कई बार यह स्टॉक ही निवेशकों को करोड़पति (Crorepati Stock) बना देते हैं। हम आपको आज ऐसे छुटकु शेयर के बारे में जानकारी देंगे जिसने गिरते बाजार में बड़ी जानकारी दी है। हम Vishal Fabrics Limited की बात कर रहे हैं। कंपनी ने हाल ही में बड़ी जानकारी दी है। इसके बाद कंपनी के शेयर फोकस में आ गए हैं।

फोकस में क्यों है शेयर?

Vishal Fabrics Limited ने रेगुलेटरी अपडेट देते हुए जानकारी दी है कि उसने SEBI के 2018 के रेगुलेशन 74(5) का पालन कर लिया है। इस संबंध में कंपनी ने MUFG Intime India Pvt. Ltd. (पहले Link Intime India Pvt. Ltd.) द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट भी शेयर किया है।

बता दें कि SEBI का रेगुलेशन 74(5) यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने शेयरों से जुड़े ट्रांसफर, डिमैट और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समय पर और ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा करे। यह नियम खासतौर पर डिपॉजिटरी और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स (RTAs) के साथ कोऑर्डिनेशन में लागू होता है, जिससे निवेशकों के हित सुरक्षित रह सकें।

किसने जारी किया सर्टिफिकेट?

कंपनी के Registrar and Transfer Agent (RTA) MUFG Intime India Pvt. Ltd. ने यह सर्टिफिकेट जारी किया है। इस सर्टिफिकेट में बताया गया है कि Vishal Fabrics Limited ने मार्च 2025 की तिमाही के लिए सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं।

शेयर की परफॉर्मेंस (Vishal Fabrics Limited Share Performance)

BSE Analytics के मुताबिक बीते तीन महीने से कंपनी के शेयर में 26.09 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि, एक साल में शेयर ने 31 फीसदी और 2 साल में 43 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट-कैप 534.93 करोड़ रुपये है। स्टॉक का 52 वीक हाई 42.88 रुपये है वहीं, 52 वीक लो 18 रुपये है जो कि कंपनी ने पिछले साल जून में टच किया था।